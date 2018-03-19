مسافران دریایی از اسکله و شناورهای مجاز استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرزبانی هرمزگان، علی اصغر خرم رویربا اشاره به استفاده گردشگران نوروزی از شناور برای سفرهای دریایی گفت:عجله کردن به هنگام سوار و پیاده شدن از شناورها یکی از عوامل مهم بسیاری از حوادث به شمار می آید.

وی با بیان این که گردشگران در شرایط نامساعد جوی از سفر دریایی جدا خودداری کنند از آنها خواست برای اینگونه سفرهای خود حتما از اسکله و شناورهای مجاز استفاده کرده و از سوار شدن بر شناورهای غیر مجاز و فاقد مدارک دریانوردی و غیرایمن جدا خودداری کنند.

فرمانده دریابانی هرمزگان با بیان اینکه در صورت نپوشیدن جلیقه نجات از سوی مسافران از تردد آنها جلوگیری میشود،تصریح کرد:مسافران قبل از سوار و پیاده شدن از شناور باید از پهلوگیری کامل آن مطمئن شوند.

خرم روی افزود: گردشگران باید قبل از سوار شدن به قایق حتما جلیقه نجات پوشیده و بدون هماهنگی با قایقران نباید به قایق سوار و یا از آن پیاده شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه هموطنان گردشگر از گذاشتن دست بر لبه بیرونی قایق به دلیل احتمال برخورد با اجسام جدا خودداری کنند،گفت:مسافران باید هنگام حرکت قایق،از قرار گرفتن در وضعیت ایستاده پرهیز کنند.

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان،سرعت غیر مطمئنه،حرکات غیر معقول و نمایشی از قایقران و همچنین تقاضای نزدیک شدن به کشتی های در حال تخلیه و بارگیری کالا و مواد نفتی مستقر در اسکله های بندر را از تقاضا های نا معقول برخی گردشگران از قایقرانان عنوان کرد.

به گفته وی ،شهروندان در طول سفر دریایی،باید تلفن همراه خود را برای تماس فوری و گزارش حوادث احتمالی روشن نگهدارند.

خرم روی شوخی های خطرناک در شناور ها را یکی از مهمترین علل حوادث دریایی عنوان کرد و گفت:با رعایت ایمنی، جان خود و فرزندانتان را بیمه کنید، همچنین وقوع سانحه از بی مبالاتی ،شتابزدگی و عدم دقت فرد ناشی می شود.

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان با بیان اینکه آلودگی دریا و محیط زیست،زندگی میلیون ها انسان را تهدید میکند،گفت:شناخت و رعایت نکات ایمنی مهمترین اصل در سفرهای دریایی به شمار می آید و رعایت آن ضامن سلامتی فرد است.

وی با بیان اینکه ترک اضطراری شناور فقط به دستور صریح و مستقیم ناخدای شناور صورت می پذیرد،گفت:در صورت بروز هرگونه حادثه در دریا باید با مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی و ماموران دریابانی تماس گرفته شود.

خرم روی از مردم خواست برای اطمینان از سفر دریایی ایمن، از قایق های تعاونی های قایقرانی استفاده کنند زیرا شناورهای آنها دارای تجهیزات ایمنی بوده و همچنین قایقرانان آنها دارای گواهینامه شایستگی هستند.

فرمانده مرزبانی هرمزگان با بیان اینکه هر قایقران موظف است به تعداد تعیین شده مسافرگیری کند ،از شهروندان خواست از سوار شدن بر قایقهای تفریحی فاقد ثبت و مدارک دریانوردی خودداری کنند.

وی تصریح کرد: در صورت هر گونه تخلف در اسکله و شناورها مراتب به نزدیکترین پایگاه یا ماموران مستقر در اسکله ها و گشتهای خودرویی و دریایی مرزبانی اطلاع،تا با متخلفان برخورد شود.

به گفته خرم روی شناور مجاز،شناوری است که از مبادی مجاز تردد میکنند و تحت نظارت ماموران دریابانی است،از سوی دیگر سوار شدن به شناورهای غیر مجاز مخاطراتی را به دنبال خواهد داشت و هیچ کس (حتی بیمه)مسئولیت آن را قبول نمی کند.

فرمانده دریابانی هرمزگان از میهمانان نوروزی خواست تا هرگز کودکان خود را برای تماشا کردن آبزیان در لبه های اسکله تنها نگذارند و آنها را به تنهایی بر روی اسکله ها و عرشه شناور رها نکنند.