سرپرست دانشگاه صنعتی سیرجان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی با صدور حکمی، علی محمودی نژاد را به سمت «سرپرست دانشگاه صنعتی سیرجان» منصوب کرد.

علی محمودی نژاد متولد ۱۳۴۷، فارغ التحصیل رشته ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات از دانشگاه سیستان و بلوچستان در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین فارغ التحصیل دکتری ریاضی از دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان است.

وی استادیار دانشگاه صنعتی سیرجان با تخصص بهینه سازی است و از وی تاکنون تعدادی مقاله در مجلات معتبر داخلی و بین المللی به چاپ رسیده است.

محمودی نژاد پیش از این مسئولیت های مدیر آموزش، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی سیرجان را بر عهده داشته است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نامه جداگانه ای با پذیرش استعفای غلامعباس بارانی، رئیس پیشین دانشگاه صنعتی سیرجان، از خدمات وی در دوران تصدی این مسئولیت، قدردانی کرد.