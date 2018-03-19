پیشنهاد افزایش۱۹.۰۵درصدی حداقل دستمزد/سایر سطوح«۱۲ درصد+عدد ثابت»

منابع آگاه در شورای عالی کار به خبرنگار مهر گفتند: پیشنهاد نهایی نمایندگان کارگری در نشست شورای عالی کار، افزایش ۲۲ درصدی حداقل مزد است، در حالی که نمایندگان کارفرمایان با افزایش ۱۹.۰۵ درصدی موافق هستند.

در خصوص سایر سطوح مزدی هم، اخرین سناریویی که بر روی آن توافق ضمنی صورت گرفته، «افزایش ۱۲ درصدی به اضافه عدد ثابت» است که البته این عدد نیز همچنان محل بحث میان شرکای اجتماعی است.

در حال حاضر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تلاش است تا نظرات شرکای اجتماعی را به یکدیگر نزدیک کند.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، دستمزد سال ۹۷ امشب نهایی می‌شود.