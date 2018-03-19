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۲۸ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۱۸

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

پیشنهاد افزایش۱۹.۰۵درصدی حداقل دستمزد/سایر سطوح«۱۲ درصد+عدد ثابت»

پیشنهاد افزایش۱۹.۰۵درصدی حداقل دستمزد/سایر سطوح«۱۲ درصد+عدد ثابت»

پس از چانه‌زنی‌های شرکای اجتماعی، محتمل‌ترین سناریوی تعیین دستمزد سال آینده برای حداقلی‌بگیران و سایر سطوح مزدی تقریبا مشخص شده است.

منابع آگاه در شورای عالی کار به خبرنگار مهر گفتند: پیشنهاد نهایی نمایندگان کارگری در نشست شورای عالی کار، افزایش ۲۲ درصدی حداقل مزد است، در حالی که نمایندگان کارفرمایان با افزایش ۱۹.۰۵ درصدی موافق هستند.

در خصوص سایر سطوح مزدی هم، اخرین سناریویی که بر روی آن توافق ضمنی صورت گرفته،  «افزایش ۱۲ درصدی به اضافه عدد ثابت» است که البته این عدد نیز همچنان محل بحث میان شرکای اجتماعی است.

در حال حاضر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تلاش است تا نظرات شرکای اجتماعی را به یکدیگر نزدیک کند.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، دستمزد سال ۹۷ امشب نهایی می‌شود.

کد مطلب 4255631
محمد جندقی

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