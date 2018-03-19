حضور ۵۹ مبلغ جوان و آموزش دیده در طرح آرامش بهاری آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی، محمدعلی فاضلی نسب ظهر امروز در آیین افتتاحیه طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه آذربایجان شرقی با بیان این مطلب اظهار داشت: طرح آرامش بهاری از امروز ۲۸ اسفندماه ۹۶ کار خود را آغاز کرده و تا ۱۵ فرودین ماه سال آینده در ۵۶ امامزاده و بقاع متبرکه در سراسر استان اجرا می شود.

وی افزود: در این طرح از ۵۹ مبلغ و روحانی جوان و آموزش دیده که از حوزه های علمیه در این طرح حضور دارند، به منظور مشاوره خانواده و مذهبی استفاده می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان هدف از برگزاری این طرح را خدمت رسانی به گردشگران و تبلیغ و ترویج دین اسلام عنوان کرد و گفت: این طرح در کنار رویداد تبریز ۲۰۱۸ می تواند تأثیرات مهمی بر روی گردشگران داخلی و خارجی بگذارد و ما نیز می توانیم فرهنگ و آداب تشیع را در قالب طرح آرامش بهاری به گردشگران خارجی نشان دهیم.

وی همچنین در ادامه افزود: با توجه به اینکه تبریز به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام انتخاب شده می توان از این پتانسیل استفاده کرده و امامزاده ها و بقاع متبرکه استان را به جهانیان معرفی می کنیم.

گفتنی است، ویژه برنامه آرامش بهاری همچون سال های گذشته در این سازمان از ۲۸ اسفندماه امسال تا ۱۵ فرودین ۹۷ برای نخستین بار در ۵۶ بقعه آذربایجان شرقی برگزار می شود.