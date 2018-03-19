تحقق اهداف سند تحول نظام آموزش نیازمند تغییر نگرش معلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کمرئی روز دوشنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید آموزش و پرورش استان ایلام اظهار داشت: برای رسیدن به اهدافذ سند ۱۴۰۴ چرا جامعه فرهنگی باید ابتدا از خود شروع کند، معلمان نگاه حرفه ای به حوزه فعالیت خود داشته باشند، این نگاه حرفه ای باعث تعهد بیشتر شده و شور و علاقه را نسبت به فعالیت بالا می برد.

وی ادامه داد: رسیدن به توسعه پایدار از مسیر بهبود آگاهی های فردی و اجتماعی و تربیت نیروی انسانی متخصص می گذرد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: حوزه تعلیم و تربیت نیز باید تلاش کند مطابق با این شرایط پوست اندازی کرده و نیازهای مخاطبان خود را برطرف کند.

کمرئی اضافه کرد: بیشتر نظام های آموزشی برای پاسخگویی به نیازها دچار نقصان و مشکل هستند و این موضوع تنها به کشورمان محدود نمی شود.

وی افزود: بخش تعلیم و تربیت نیز باید مطابق با شرایط جدید پوست اندازی و برورسانی شود تا بتواند نیازهای مخاطبان را برطرف کند.

کمرئی از تلاش های مدیران و کارکنان آموزش و پرورش استان ایلام در طول چهار سال گذشته تقدیر کرد و گفت: استان ایلام در شاخص های اختصاصی و عمومی سال ۹۵ با ارتقا نمره از ۸۲،۱۲ به ۹۰،۵۸ از رتبه خوب به عالی ارتقا پیدا کند.