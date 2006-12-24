برخورد فرهنگها و تمدنها ویژگی سال 2006 است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بندیکت شانزدهم وضعیت جهان اسلام را با وضعیت مسیحیان در آغاز عصر روشنگری و جنبش قرن هجدهم در راستای ترویج حقوق فردی از جمله آزادی دین مقایسه کرد.

پاپ گفت: ما مسیحیان با مسلمانان به عنوان افرادی که بر پایه اعتقادات دینی خود را علیه تروریسم متعهد می دانند احساس نزدیکی می کنیم.

بندیکت ماه سپتامبر گذشته طی یک سخنرانی در آلمان، پس از نقل و قول از یک امپراطور بیزانسی قرون وسطی درباره حضرت محمد(ص) موجبات خشم مسلمانان جهان و انتقادات بین المللی را فراهم کرد.

وی در سخنرانی روز جمعه برای اعضای سازمان اداری واتیکان گفت: سال 2006 تأثیری ژرف از وحشت جنگی که در سرزمین مقدس شکل گرفت و خطر برخورد میان فرهنگها و ادیان را با خود حمل می کند .

بندیکت به بررسی بسیاری از مشکلات جهان و همچنین موضوعات حائز اهمیت برای کلیسا چون تجرد کشیشها، مخالفت با ازدواج همجنسگرایان و حمایت قانونی از زوجهای غیر متأهل پرداخت.

رهبر کاتولیکهای جهان گفت: نمی توانم در مقابل قوانینی که برای زوجهای غیر متأهل وجود دارد ساکت بمانم، بسیاری از آنها این راه را انتخاب کرده اند، اما از سوی دیگر نمی خواهند حس پیوندهای قانونی ازدواج را بپذیرند.

بندیکت مصرانه گفت: صدای کلیسا در رابطه با چنین موضوعاتی باید شنیده شود، اگر ما بگوئیم که کلیسا نباید در این موضوعات دخالت کند در آن هنگام ما تنها می توانیم پاسخ دهیم منافع بشر در این میان چه می شود؟

پاپ همچنین بر ضرورت مجرد ماندن کشیشها تأکید کرد و اظهار داشت کشیشها باید خدا را محور زندگی خود قرار دهند و تجرد باید نشانی از ایمان باشد.