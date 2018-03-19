به گزارش خبرنگار مهر، طاهره چنگیز ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: از بخش های خصوصی در حوزه توسعه گردشگری سلامت حمایت خواهیم کرد.

وی بیان داشت: بدنبال راه اندازی گردشگری سلامت در حوزه درمان‌ بیماری‌ها که به شکل مقطعی درمان پذیر باشد مثلا تعویض یک مفصل و برخی از اعمال جراحی چشم مثل لیزیک که بتوانند طی چند روز قابل درمان باشد، هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد: اگر بخواهیم سهم بزرگی از گردشگری درمانی را داشته باشیم باید از سرمایه های بخش خصوصی کمک بگیریم.

وی بیان داشت: در صورتی که بخش خصوصی بخواهد از حمایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برخوردار شود و در حوزه گردشگری سلامت ورود یابد باید جلسات گفتگویی بین دانشگاه و آن نهاد برگزار شود و پس از اعلام شرایط در این مسیر گام برمی داریم.

چنگیز ادامه داد: زیرساخت های گردشگری سلامت باید کاملا مهیا شود. به عنوان مثال باید دید آیا پروازهای فرودگاهی داریم که بتواند بیمار را در شرایط کاملا استاندارد و در مدت زمان کوتاهی به بیمارستان‌ها انتقال دهد.

۷۵ درصد بیماران نیاز به مراجعه به فوق تخصص ندارند

وی با اشاره به اینکه اگر چه وظیفه رسانه ها اعلام دغدغه ها و مسائل و مشکلات مردم است اما باید دانست که در پی اعلام مشکلات لازم است که نقاط روشن و امید درمانی هم گوشزد شود، گفت: ما در بسیاری از حوزه ها توقعات مردم را آنچنان بالا بردیم که حتی با بزرگترین رویکردهای پزشکی هم نمی توانیم مردم را راضی نگه داریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه نباید فرصت‌ها را به تهدید مبدل سازیم، گفت: در حال حاضر نرخ درمان و داروها در ایران بسیار پایین تر از سایر کشورها است.

وی با بیان اینکه از بعد کیفیت درمان، خدمات درمانی که در روستاها ارائه می شود را با صراحت بسیار عالی می خوانیم، گفت: در صورتی که طرح ارجاع اجرایی شود می توان امیدوار بود که کیفیت خدمات درمانی در شهرها نیز افزایش یابد.

چنگیز ادامه داد: امروز در حالی بیماران به جای مراجعه به پزشک عمومی مستقیم به پزشک فوق تخصص مراجعه می کنند که تنها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از بیماران واقعا نیاز به درمان فوق تخصص دارند و ۷۵ درصد از بیماران با مراجعه به پزشک عمومی کار آنها حل می شود و همین ترافیک بیمار باعث ارائه خدمات بی کیفیت می شود.

وی گفت: در حال حاضر در حوزه چشم پزشکی، دندانپزشکی، شیمی درمانی و جراحی های ارتوپدی بیماران بسیاری از کشورهای همسایه برای درمان به کشور مراجعه می کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: بدنبال این هستیم که در بیمارستان های دولتی به موازات انجام درمان بسترهای لازم برای پذیرش توریسم درمانی هم فراهم شود.