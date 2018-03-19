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۲۸ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۲۲

روایت توئیتری ظریف از تزویر مطلق شاکیان برنامه موشکی ایران

روایت توئیتری ظریف از تزویر مطلق شاکیان برنامه موشکی ایران

وزیر خارجه کشورمان در پیامی توییتری تاکید کرد: نمایش تزویر مطلق در شکایت از برنامه دفاع موشکی ایران همزمان با سرازیر کردن صدها میلیارد دلار سلاح به منطقه ما!

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در پیامی توییتری تاکید کرد: «تعهد "خدمات مشتری" از سوی تولیدکنندگان سلاح آمریکا و سه کشور اروپایی: "سلاح های ما را بخرید و دولت های ما خدمات پس از فروش را از طریق فشار بر همسایه شما جهت کنارگذاشتن ابزارهای دفاعی اش فراهم خواهند کرد." نمایش تزویر مطلق در شکایت از برنامه دفاع موشکی ایران همزمان با سرازیر کردن صدها میلیارد دلار سلاح به منطقه ما!»

کد مطلب 4255706

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