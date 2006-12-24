هوشیاری مسلمانان ضامن بقای تمدن غنی اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، تمدن انسانی جز با فضیلت اسلام و تعالیم و آموزه های اسلام رشد نکرده، دین اسلام دارای مبادی و اصول رایج و شایعی است که به سوی علم با مرکزیت قرار دادن تربیت سالم با هدف دعوت به اسلام فرا خوانده و انسانها را به مساوات در حقوق، آزادی روح، فکر و مال انسان دعوت می کند.

تمدن اسلامی ثمره طیبه ای است که از حکومت اسلامی ناشی شده و حکومتهای بزرگ در کشورهای اسلامی را از زمانهای بسیار طولانی زیر سایه خود قرار داده است. امت اسلام با بهره گیری از تمدن اسلام به سطح وسیع و گسترده ای از پیشرفت و ترقی در سطح فعالیتهای فکری و عقلی و همچنین گسترش آبادانی و علوم و هنرهای آن دست یافته و بر تمدنها و ملتهای دیگر نیز تأثیرگذار بوده اند .

حاصل ارتقاء و پیشرفت تمدن و فرهنگ اسلام، مشارکت، وحدت و تجانس ملل بود که تمدن اسلامی با دارا بودن برترین ایده ها، نیازها و احتیاجات مردم را بر آورده کرد و با توازن و تعادل در تکمیل دستاوردهای گروههای مختلف نقشی اساسی به عهده داشت.

عقل اسلامی توانست در هر مکانی اسلام را به همراه تمدن آن اشاعه دهد و تبلیغ رسالت اسلام را نیز مسلمانان بر اساس شیوه های تمدن انسانی تأثیرگذار در همه جوامع به عهده گرفتند تا این تمدن درخشیده و تاریکیهای جهل و نادانی را به دست بشر مسلمان از بین برد.

بسیاری از محققان و اندیشمندان دینی و تاریخی اعتقاد دارند اسلام و تمدن اصیل آن در اروپا و در میان مسلمانان اندلس منجر به ایجاد تمدن اروپایی در زمان نهضت و عصر معاصر شد که جوامع اروپایی بر اساس شیوه مدارس اسلامی آن را ایجاد کردند و ید طولایی که امروزه در اروپا وجود دارد ناشی از بهره گیری از تمدن اسلامی است که توانست عصر تاریک اروپا را با عصر نور و اشراق تمدن مسلمانان روشن کند.

در گسترش و اشاعه تمدن اسلامی از نقش ابن سینا، رازی، ابن رشد و ارسطو نباید غافل شد .

در آسیا و آفریقا نیز عامل اساسی در پیشرفت این جوامع تمدن اسلام بود که به بیداری علما و اندیشمندان مسلمان منجر شد تا در احیای میراث تمدن اسلامی نقش به سزایی را ایفا کنند.

با در نظر گرفتن اینکه فلسفه اسلامی و آموزه های آن، تمدن اسلامی را به ثمر رسانده است، باید آن را فرا گرفت و اشاعه داد. اسلام دینی است که هر شکل و صورتی از علم را جهت ترقی بشر قرار داده است، بنابراین با شناخت پزشکی، هندسه، شیمی، فیزیک و ستاره شناسی می توان قدرت حق را درک کرد.

امروز زمانی است که ملت مسلمان باید بار دیگر بیدار شوند، حرکت کرده، قافله های پیشرفت و ترقی بشر را دنبال و از پیشرفتهای بزرگ باز نمانند.

در بیشتر سوره های موجود در قرآن کریم به گفتگو و تعامل با دیگران اشاره شده است و ما مسلمانان که از پیروان قرآن هستیم، باید به فرایض و دستورالعملهای موجود در این کتاب آسمانی تمسک جسته و آنها را در زندگی روزمره خود به کار بریم .

ما مسلمانان برای اینکه جایگاه و موقعیت خود را در دنیا ارائه کرده و نشان دهیم که اسلام و مسلمانان دارای چه دیدگاهها و ایده هایی هستند، باید دستاوردهای تمدن خود را با استفاده از تکنولوژی معاصر و امکانات روز به دیگران اطلاع دهیم تا افکار منفی و نادرستی که در مورد اسلام و مسلمانان وجود دارد به طور کامل از بین برود .

در این راستا جوانان را باید به خوبی تربیت کرد و عمق و ثبات این فرهنگ را به آنها یاد آور شد تا علاوه بر آگاه شدن از اطلاعات و مسائل روز و دانش جدید از تمدن و معرفت نیز برخوردار باشند . این جو علمی و معرفتی از خانه و مدرسه آغاز می شود که با چگونگی تربیت و آموزش صورت می گیرد و از سوی دیگر باید به آنها مسئولیت داد تا در آینده بتوانند مسئولیت پذیر شوند.