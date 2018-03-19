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۲۸ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۰۷

مهر خبر می‌دهد؛

افزایش۱۹.۸درصدی حداقل مزد قوت گرفت

افزایش۱۹.۸درصدی حداقل مزد قوت گرفت

احتمال افزایش ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد و « ۱۲ درصدی به اضافه ۷۲ هزار و ۵۶۰ تومان رقم ثابت ماهیانه» بعنوان دستمزد سال ۹۷ کارگران قوت گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر آخرین اطلاعات به دست آمده از منابع آگاه حاکی از آن است که نمایندگان کارگری با افزایش  ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد و افزایش «۱۲ درصدی سایر سطوح مزدی به اضافه رقم ثابت روزانه ۲۴۱۸۸ ریال ( ۷۲ هزار و ۵۶۰ تومان ماهانه )» موافقت کردند.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صورت جلسه سناریو مذکور برای افزایش دستمزد سال آینده موافقت کرده است.

قرار است جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر کار، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان ساعت ۲۱ امشب برای تصمیم گیری نهایی درباره این موضوع تشکیل جلسه بدهد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.

کد مطلب 4255740
محمد جندقی

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    نظرات

    • عسگر IR ۱۹:۲۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
      0 0
      پاسخ
      این همه مردم رو دست انداختید هی جلسه هی خبر آخرش هم 19 درصد تورم چی میگه البته تورم واقعی نه اونی که نوبخت میگه.

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