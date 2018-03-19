افزایش۱۹.۸درصدی حداقل مزد قوت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر آخرین اطلاعات به دست آمده از منابع آگاه حاکی از آن است که نمایندگان کارگری با افزایش ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد و افزایش «۱۲ درصدی سایر سطوح مزدی به اضافه رقم ثابت روزانه ۲۴۱۸۸ ریال ( ۷۲ هزار و ۵۶۰ تومان ماهانه )» موافقت کردند.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صورت جلسه سناریو مذکور برای افزایش دستمزد سال آینده موافقت کرده است.

قرار است جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر کار، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان ساعت ۲۱ امشب برای تصمیم گیری نهایی درباره این موضوع تشکیل جلسه بدهد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.