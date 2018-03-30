حضرت علی (ع) موثرترین فرد در اعتلای دین مبین اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت علی (ع) یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین معصومینی است که در راه اعتلای دین مبین اسلام کوشید و به همین دلیل است که همه مذاهب دین مبین اسلام جایگاه و منزلت با بالاترین درجه برای آن حضرت قائل هستند.

پیشوای بزرگ جهان اسلام علی ‌بن ابی طالب(ع) از چهره‌های درخشان تاریخ اسلام است که نه تنها همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی به او افتخار می‌کنند، بلکه هر فردی که مختصر آشنایی با مکتب اسلام داشته باشد بی‌اختیار شیفته او گشته و از فضل و کرامت آن حضرت سخن می‌گوید.

شخصیت خارق‌العاده آن حضرت تحیر و شگفتی همگان را برانگیخته است و محققان و متفکران بزرگ در معرفی ابعاد وجودی او و بیان فضایلش به عجز و ناتوانی خود اعتراف کردند.

قائل شدن این میزان از اعتبار و شان برای حضرت علی (ع) نشان دهنده جایگاه و اعتبار آن حضرت در اعتلای آموزه های دینی و الهی است و به همین دلیل حضرت علی (ع) به عنوان چهارمین خلیفه راشدین و به عنوان حیدر کرار مورد احترام ویژه ای است.

اهل سنت نیز منزلت و اعتبار ویژه ای برای حضرت علی (ع) قائل هستند و به همین دلیل است که در کلام بزرگان اهل سنت نیز این مهم به بهترین شکل ممکن وجود دارد و امروز نیز علما و روحانیون اهل سنت هم همواره در سخنرانی های خود بر این مهم تاکید می کنند.

دیدگاه خلفای راشدین در خصوص منزلت حضرت علی (ع)

ابوبکر صدیق (رض) به عنوان نخستین خلیفه اهل سنت در خصوص منزلت و شان حضرت علی (ع) می گوید: «هرکس دوست دارد به مردی بنگرد که نزد رسول خدا (ص) عظیم‌ترین منزلت را داشت و قرابتش نیز به آن جناب نزدیک‌تر و دخالتش در رفع حوایج آن جناب و بی‌نیازی خودش از دیگران بیشتر بود به این مرد یعنی علی نگاه کند».

عمر خطاب نیز در وصف بزرگی و عظمت حضرت علی (ع) می گوید: «مانند علی کسی حق دارد که تکبر ورزد و به خود ببالد. به خدا سوگند اگر شمشیر او نبود، اساس اسلام استوار نمی‌شد و علاوه بر آن او داناترین فرد این امت در امر قضاست و با سابقه‌ترین و شریف‌ترین آنان است».

همچنین در کنار این گونه جملات از خلفای راشدین در خصوص جایگاه حضرت علی (ع) اظهار نظرهای دیگری نیز از بزرگان اهل سنت در خصوص آن حضرت وجود دارد که همگی بر بزرگی و عظمت حضرت علی (ع) تاکید می کند.

حضرت علی (ع) شخصیتی بی همتا در اسلام است

ماموستا عبدالرحمان خدایی امام جمعه سنندج در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به منزلت و بزرگی حضرت علی (ع) گفت: حضرت امام علی(ع) در عالم اسلامی شخصیتی بزرگوار و بی‌همتا داشتند و یکی از خلفای راشدین و عشره مبشره و دادماد حضرت رسول اکرم(ص) بودند و هرچقدر بخواهیم عظمت وی را بیان کنیم بازهم کم می‌آوریم.

وی با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد حضرت علی در راستای اعتلای دین مبین اسلام، افزود: زبان بنده توانایی توصیف بزرگواری و عظمت حضرت امام علی(ع) را ندارد چراکه شخصیت ایشان بی‌نظیر بود.

امام جمعه سنندج با بیان اینکه، شهامت و شجاعت امیرالمومنین(ع) قابل توجه و بی‌نظیر بود، عنوان کرد: این شجاعت و شهامت همیشه باعث ترس دشمنان اسلام از آن حضرت بود و به همین دلیل حضرت علی (ع) نقشی ویژه در اعتلای دین رسول خدا (ص) داشت.

وی با بیان اینکه حضرت علی شخصیتی است که به یک مذهب خاصی تعلق ندارد، افزود: منزلت و شان حضرت علی (ع) به اندازه ای مهم و بزرگ است که حتی اندیشمندانی از سایر ادیان نیز امروز به مطالعه در خصوص آن حضرت می پردازند.

ماموستا خدایی گفت: اهل سنت نیز برای آن حضرت جایگاه و مرتبه ای والا قائل هستند و حضرت علی را شیر خدا و حیدر کرار می نامند و برایش احترام و منزلتی بلند مرتبه دارند.

سیره حضرت علی (ع) الگوی عملی برای عصر حاضر است

یکی دیگر از روحانیون و علمای اهل سنت در خصوص جایگاه حضرت علی (ع) به خبرنگار مهر گفت: جایگاه امام علی (ع) در میان اهل سنت بسیار والا و مقدس است.

ماموستا ملا اقبال بهمنی با اشاره به لزوم توجه به سیره آن حضرت به ویژه در عصر حاضر، گفت: فضایل و سیره زندگی امام علی (ع) باید سرمشق زندگی همه مسلمانان قرار گیرد.

وی ادامه داد: امام علی (ع) در سن ۱۲ سالگی به دین اسلام ایمان آورد و تا پایان عمر جانانه در خدمت اسلام و دین مبین پیامبر اسلام بود.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شهرستان سنندج نقش امام علی (ع) را در صدر اسلام، قبل و بعد از رحلت پیامبر اسلام (ص) بسیار تاثیر گذار دانست و عنوان کرد:شجاعت، دلاوری، فداکاری، ایمان راسخ، انفاق، سخاوت، بخشندگی و عدالت از ویژگی های بسیار والای امام علی (ع) می باشد که در دنیای امروز توجه و پیروی از این فضایل اخلاقی توسط کلیه مسلمانان از ضروریات است.

ماموستا محمد محمدی امام جمعه اهل سنت کرمانشاه نیز با اشاره به اینکه عشق و ارادت اهل سنت به اهل بیت قابل انکار نیست، اظهار داشت: توجه ویژه به جایگاه رفیع حضرت علی(ع) در اکثر احادیث اهل سنت نشان از تکریم و تعظیم ایشان در عقیده اهل سنت است.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشاره به شرکت و فداکاری های آن حضرت در بسیاری از غزوات، عنوان داشت: شجاعت و فداکاری حضرت علی(ع) در طول تاریخ پر افتخار اسلام و توجه و اعتماد پیامبر صلی الله علیه و آله به آن حضرت تا جایی که او را برادر خود می خواند، بر کسی پوشیده نیست.

وی همچنین به کرامات و فضائل حضرت علی (ع) اشاره کرد و افزود: احادیث و روایات اهل سنت بیان کننده فضل و کرامات آن حضرت است و در میان اهل تسنن حتی خیال اسائه ادب به محضر حضرت علی (ع) گناهی بزرگ است.

ماموستا محمدی بیان کرد: حضرت علی (ع) اسوه علم و تقوی است، در بسیاری از کتب معتبر اهل سنت به علم و تقوای آن حضرت اشاره شده است و اگر در جایی غیر از این مطرح شود بدون شک از جانب دشمنان وحدت جامعه اسلامی است که قصد ایجاد فضای تفرقه بین مسلمانان را دارند.

حضرت علی (ع) همچنان که ذکر شد بالاترین شان و منزلت را در بین بزرگان اهل سنت دارد و به همین دلیل است که هم در حوزه کتاب و هم شعر، هنرمندان و علمای اهل سنت در خصوص آن حضرت سروده های بسیاری دارند.

بدون شک امیرالمومنین علی (ع) به عنوان شخصیتی محور برای ایجاد وحدت و همدلی بیشتر بین شیعه و سنی به شمار می رود و بدون شک پرداختن به سیره آن حضرت در عصر حاضر لازم و ضروری به نظر می رسد.