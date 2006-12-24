خطر انحلال 8 مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی / ایجاد فرصت یکساله برای مراکز تحقیقاتی ناموفق

دکتر حسین ملک افضلی در گفتگو با مهر افزود: ما به آنها اخطار کرده ایم که برای ارتقاء شاخص های ارزشیابی برنامه ریزی کنند.

وی یاد آور شد: شاخص های ارزشیابی شامل تحقیقات منجر به تولید علم تا تحقیقات پاسخگوی نیازهای مشتریان می شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: تاکنون به 8 مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی اخطار داده شده و یک سال به آنها فرصت داده ایم که اگر در این مدت نحوه عملکرد خود را اصلاح نکنند منحل می شوند.

وی هدف از ارزشیابی را آگاهی از فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی برشمرد و گفت: ما پس از ارزشیابی متوجه عملکرد نامطلوب این مراکز شده و این موضوع را به آنها ابلاغ کرده ایم.

ملک افضلی تأکید کرد: قرار بر این بود که این مراکز به طور کامل منحل شوند اما به دستور وزیر بهداشت به آنها فرصتی داده شده است تا بتوانند به بهبود شاخص های ارزشیابی بپردازند.