وال ها هم لهجه دارند / دو تکه شدن دریای سرخ / نوشتن روی آب ؛ عجایب دنیای علوم و فناوری در سال 2006 میلادی

خبرگزاری مهر - گروه فناوری های نوین : سال 2006 برای دنیای علم و فناوری های نوین سال پرباری بود و به عقیده کارشناسان و متخصصان سراسر جهان در سال 2006 فصل نوینی از تحقیقات و یافته ای علمی و پژوهشی جهان فرا روی دانشمندان گشوده شد. در این میان کشف حقایق عجیب علمی بیش از هر نکته ای جلب توجه کرده است. گروه فناوری های نوین در سلسه گزارش هایی عجایب دنیای علوم و فناوری در سال 2006 را به رشته تحریر در می آورد.

والها نه تنها صحبت می کنند، لهجه هم دارند!
دانشمندان در سال 2006 به اعماق آبها رفته و دریافتند وال ها در برقراری ارتباط با یکدیگر از لهجه های مختلف استفاده می کنند دانشمندان با استفاده از میکروفن های زیر آبی مخصوص دریافتند وال های مناطق مختلف اقیانوس ها با لهجه های گوناگونی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.


دو تکه شدن مجدد دریای سرخ
دو بار پیش ا زاین دریای سرخ به دو تکه تقسیم شد و این بار دانشمندان در حال مشاهده رویداد دیگری هستند. تصاویر ماهواره ای نشان داده است که صفحات تکتونیک عرب و آفریقا در حال حرکت و جدا شدن از هم هستند و بدین ترتیب انتهای جنوبی دریای سرخ از هم جدا خواهد شد. باید منتظر شکل گیری محدوده جدیدی در آینده زمین بود.

دانشمندان روی آب نوشتند!
خبر عجیبی بود، اما واقعیت دارد! دانشمندان با استفاده از سیستم های تولید کننده موج توانستند بر روی آب بنویسند. دانشمندان ژاپنی نخستین افرادی در جهان لقب گرفتند که موفق شدند حروف الفبا هم چون حرف S را بر روی آب بنویسند. شاید در آینده ای نزدیک در پارک تفریحی کنر منزل شما هم از چنین فناوری عجیبی استفاده شود.
