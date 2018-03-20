روحانی فرا رسیدن سالروز استقلال و روز ملی تونس را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگا اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران در پیامی با تبریک فرا رسیدن سالروز استقلال و روز ملی جمهوری تونس، ابراز اطمینان کرد در سایه اراده مقامات عالی دو کشور، همکاری‌ها و مناسبات دوستانه و برادرانه فیمابین در عرصه‌های مختلف و در راستای منافع و مصالح عالیه مشترک،بیش از پیش توسعه خواهد یافت.

متن کامل این پیام به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای الباجی قائد السبسی

رئیس جمهوری تونس

فرا رسیدن سالروز استقلال و روز ملی جمهوری تونس را به جناب عالی و مردم آن کشور صمیمانه تبریک می‌گویم.

اطمینان دارم در سایه اراده مقامات عالی دو کشور، شاهد رشد روزافزون همکاری‌ها و مناسبات دوستانه و برادرانه فیمابین در عرصه‌های مختلف و در راستای منافع و مصالح عالیه فیمابین خواهیم بود.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و سرافرازی مردم جمهوری تونس را مسألت دارم.»