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۳ دی ۱۳۸۵، ۹:۰۳

بی سابقه ترین کریسمس دیجیتالی تاریخ ؛ بازار 30 میلیارد دلاری تولیدات دیجیتالی جهان در کریسمس

بی سابقه ترین کریسمس دیجیتالی تاریخ ؛ بازار 30 میلیارد دلاری تولیدات دیجیتالی جهان در کریسمس

بررسی های اخیر در آستانه فرا رسیدن کریمس نشان می دهد در این روزها بیش از 30 میلیارد دلار تجهیزات و وسایل گوناگون الکترونیکی در سراسر جهان به فروش خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی Deloitte نشان می دهد کریسمس سال 2007 از جمله دیجیتالی ترین کریسمس های تاریخ به شمار می آید.

در این میان مشخص شده است که بازار تلفن های همراه از بیشترین رشد در دنیای دیجیتال برخوردار خواهد بود.

این تمایل تا آن حد افزایش یافته که به دنیای کودکان هم رخنه پیدا کرده به طوریکه بررسی های اخیر نشان داده، تلفن همراه در صدر فهرست 10 هدیه مورد نظر کودکان قرار گرفته است.

بر اساس گزارش بی.بی.سی، در این میان با توجه به افزایش خیره کننده سفرهای تفریحی و طولانی مدت، بازار خرین دوربین های عکس برداری و فیلمبرداری و هم چنین انواع iPOD ها از رونق بی سابقه ای برخوردار خواهد بود.
کد مطلب 425604

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