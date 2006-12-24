شناسایی پروانه ای نادر که از اشک چشمان پرندگان تغذیه می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، رونالد هیلگارتنر از مرکز بنیادین German Primate Centre in Göttingen در آلمان و همکارش در دانشگاه آنتاناناریو در ماداگاسکار به جنگل Kirindy رفته و برای نخستین بار در جهان از مشاهده چنین حشره نادری خبر دادند.

به گفته دانشمندان این نوع پروانه ها در نقاطی از جهان همچون آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی زندگی می کنند اما در این نقاط تغذیه آنها معمولا از اشک چشمان حیوانات بزرگ همچون آهو، بزکوهی یا کوروکودیل ها صورت می گیرد و از این رو کشف گونه جدید آنها که از اشک چشمان پرندگان تغذیه می کنند قابل توجه بوده است.

بر اساس گزارش «زی نویز» این محققان حشره یاد شده را در حال تغذیه به این روش عجیب از چشمان نوعی کلاغ بومی ماداگاسکار مشاهده کردند.

محققان در ابتدا بر این باور بودند که این حشره برای به دست آوردن نمک از اشک پرندگان استفاده می کند، اما بررسی دقیق تر آنها نشان داد که هدف اصلی آنها به دست آوردن غذاست.