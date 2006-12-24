وقوع انقلابی بی سابقه در صنعت رباتیک جهان در سال 2007 ؛ سال 2007 سال ربات ها

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 2007 قرار است که مسابقات رالی رباتها در سطحی پیشرفته تر از گذشته و با بکارگیری آخرین پیشرفت های صورت گرفته در این زمینه برگزار شود که از آن جمله می توان به برگزاری رقبات رالی درون شهری Urban Challenge اشاره کرد که قرار است در نوامبر 2007 برگزار شود.

شرکت کنندگان در این رالی بزرگ، ربات های خود را در رقابتی به طول 60 مایل و در مسیر شبیه سازی شده ترافیک درون شهری به نمایش خواهند گذاشت. این رباتها باید تنها در مدت 6 ساعت این مسافت را با موفقیت طی کنند.

به گفته کارشناسان و متخصصان صنعت رباتیک جهان، در سال 2007 طراحان و سازندگان این سیستم های هوشمند توجه جدی به ایمنی ربات ها خواهند داشت.

با توجه به ورود روزافزون ربات ها به منازل به عنوان خدمتکار یا سرگرم کننده کودکان، شانس وارد آودرن خسارات احتمالی از سوی آنها افزایش می یابد و از این رو توجه ویژه ای به ایمنی بیشتر آنها شده است.

کریس ملهویش از آزمایشگاه رباتیک بریستول در انگلیس گفت: اگر آنها می توانند مفید باشند، این قدرت را دارند که غیر مفید نیز واقع شوند.

براساس گزارش تکنولوژی ریویو، قرار است که در آوریل سال 2007، متخصصان صنعت رباتیک جهان در رم گردهم آمده تا در خصوص افزایش ضریب ایمنی ربات ها به بحث و تبادل نظر بپردازند.

همچنین ایده استفاده از ماهیچه های مصنوعی در ربات های آینده موضوعی است که در سال 2007 به آن پرداخته خواهد شد.

به گفته متخصصان این صنعت، استفاده از نوعی پلیمر الکتروفعال در ساخت این ماهیچه ها، تحول بنیادینی در ساخت این دست سازهای هوشمند ایجاد خواهد کرد.

همچنین قرار است که در سال 2007 نخستین ربات خانه دار جهان با قابلیت های ویژه که محصول طراحی متخصصان کره جنوبی است، وارد بازار شود.