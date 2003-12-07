لهجه بازيگران به مجموعه ملاصدرا لطمه زده است

جمشيد مشايخي بازيگر مجموعه تلويزيوني « ملاصدرا» در گفت و گو با خبرنگار هنري "مهر"، درباره اين اثر گفت: در مجموع من كار را مثبت و خوب ارزيابي مي كنم. اما من اصولا" با گذاشتن لهجه روي صداي بازيگران موافق نيستم. چون مثلا" وقتي قرار است ما از شاهي مقتدر و ستمگر صحبت كنيم و آن هم در شرايطي كاملا" جدي، چندان منطقي و خوشايند به نظر نمي رسد كه ديالوگ ها به اين شكل با لهجه ادا شوند.

وي خاطر نشان ساخت: در اين اثر ملاصدرا كه از بدني نحيف برخوردار است، وقتي جلوي شاه عباس قرار مي گيرد كه از چيرگي خاصي برخوردار بود - چنان كه مي گويند او درويشاني داشته است كه به دستور شاه عباس زنده زنده انساني را مي خوردند - نبايد شكل لهجه ها، وجهي خنده آور به اين رويارويي ها بدهد و بايد بتواند خصوصيات دروني اين شخص را به خوبي منتقل كند.

مشايخي در ادامه به تاثير نامطلوب لهجه ها بر روي وضوح صداها و ديالوگ ها اشاره و تاكيد كرد: بيشتر بينندگان اين سريال كه تا كنون با آنها صحبت كرده ام، بر روي شفاف نبودن صداها و گفتار بازيگران تاكيد داشتند و بسياري از آنها اين مساله را مانعي براي شنيده شدن خوب ديالوگ ها مي دانستند. حتي خود من كه بازيگر مجموعه بودم و فيلمنامه را خوانده و بسياري از ديالوگ ها را مي دانستم، در برخي از صحنه ها كلمات برايم واضح نيست و آنها را متوجه نمي شوم. براي نمونه در صحنه شمشير بازي شاه عباس، كلمات با وجهي خاص بين دو بازيگر رد و بدل مي شود و من با اينكه شاهد بازي بسيار خوب آقاي پاك نيت در اين صحنه بودم، اما نهايتا كار به خاطر لهجه استفاده شده، اصلا" مطلوب نبود.

وي در پاسخ به اينكه مجموعه مي تواند با تمامي مخاطبين ارتباط برقرار كند، گفت: در زماني هم كه من سريال را خواندم، ديالوگ ها به نظرم بسيار ثقيل آمد و معتقدم به دليل تخصصي بودن كلمات نياز است بيننده تا حدودي با فلسفه و علم كلام آشنا باشد. اما در حالي كه اين اثر براي مخاطبين عام پخش مي شود، بايد تمهيدي انديشيده مي شد تا بيننده عادي هم از اثر لذت ببرد. چون اگر اين اثر يك فيلم بود كه در سينما پخش مي شد، به خاطر محدود بودن مخاطبين سينما و اينكه سينما رو فيلم مورد نظرش را انتخاب مي كند، مضمون سنگين اثر مشكلي را به وجود نمي آورد.









بازيگر مجموعه تلويزيوني «هزار دستان» درباره وضعيت بازيگري در آثار تاريخي كه به تازگي در تلويزيون ساخته و ارايه مي شود، توضيح داد: قبل از اينكه آثار اخير توليد و پخش شود، مرحوم علي حاتمي در راه ساخت آثار تاريخي اهتمام مي ورزيد و مهمترين ويژگي آثار او كه مورد توجه بينندگان هم قرار مي گرفت، توجه به طراحي لباس و صحنه، در كنار انتخاب دقيق بازيگر بود به گونه اي كه هم با تاريخ منطبق باشد و هم چشم نواز و قابل قبول به نظر بيايد. چون در تاريخ مشخصات راه رفتن، حرف زدن يا ساير فعاليت هاي انساني يك شخصيت تاريخي نيامده و لازم است كه كارگردان به تحليل و يافتن نشانه هايي از بروز شخصيت داستان در رفتار و پوشش كاركتر اقدام كند.

وي يادآور شد: حاتمي خوب تاريخ را مي خواند و نسبت به تمامي وقايع تاريخي كه براي يك شخصيت رخ داده است، توجه و موشكافي زيادي به خرج مي داد. مثلا" براي ساخت فيلم سينمايي « كمال الملك» او غير از خواندن تمامي مطالبي كه راجع به اين نقاش بزرگ آمده است با شاگردان مشهور وي به گفت و گو پرداخت و دو تن از نوه هاي او را هم ملاقات كرد. اين تقريب به شخصيت اصلي چنان بود كه زماني در مجلسي با مرحوم استاد اميني - كه از شاگردان كمال الملك است - هم سخن شده بودم. وي تاييد كرد كه شخصيت خلق شده قرابت بسياري به كمال الملك مرحوم داشته است.

مشايخي در ادامه تصريح كرد: اين نكته را هم بايد به خاطر داشت كه به هر حال كارگردان يك اثر تحليل و تخيل خود را ارايه مي دهد و آنچه كه روايت مي شود، قصه اي به واسطه گروه سازنده است كه اين موضوع در مورد اثري مانند ملاصدرا هم وجود دارد و حتي در ابتداي اثر روي اين مساله تاكيد زيادي شده است.