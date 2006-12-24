5 مصوبه مجلس دانش آموزی اجرایی می شود

طاهره بنی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: سند رفتارهای پرخطر ، عدالت آموزشی ، بحران کنکور ، ترک اعتیاد و شهرک های علمی ، از مهم ترین این مصوبه ها در دوره سوم بوده است.

وی به برگزاری انتخابات چهارمین دوره مجلس دانش آموزی در استان های سراسر کشور اشاره و تصریح کرد: انتخابات مجلس دانش آموزی در فضای سالم در حال برگزاری است و تا نیمه نخست بهمن امسال در برخی استان ها ادامه خواهد داشت.

رئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی خاطر نشان کرد: نخستین جلسه چهارمین دوره مجلس دانش آموزی فروردین 86 برگزار می شود.

وی گفت: هم اکنون دانش آموزان استان های مختلف کشور برای انتخابات و 15 نماینده مجلس دانش آموزی به پای صندوق های رای رفتند و با هم رقابت می کنند.

به گفته بنی اسدی ، استان تهران با 14 نماینده و دانش آموزان استثنائی با یک نماینده به ترتیب بیشترین و کمترین نماینده در مجلس دانش آموزی را دارند.

وی اضافه کرد: نمایندگان مجلس دانش آموزی در 4 فراکسیون فردا، اقلیت ، مستقل و اکثریت ، حوزه بندی شدند.

رئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی یادآور شد: مجلس دانش آموزی در دو اجلاس و هر 6 ماه یکبار برگزار و جلسات اضطراری آن نیز با برنامه ریزی دبیرخانه مجلس انجام می شود.

بنی اسدی اظهارداشت: پیش نویس این سندها توسط دبیرخانه مجلس تهیه و پس از بحث در فراکسیون های مربوطه ، و بعد از تصویب در صحن علنی مجلس ، برای اجرا به استان های کشور ارجاع می شود.