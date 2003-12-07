همايش فلسفه هنر و جايگاه و هم و خيال در عكاسي و ايستگاههاي عكاسي ويژه كودكان در حوزه هنري برگزار مي گردد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از ستاد خبري حوزه هنري احمد ناطقي - مدير خانه عكاسان ايران - كه انجمن مذكور وابسته به آن است در نشستي مطبوعاتي يكي از نكات مهم و بارز اين همايش را حضور دانشجويان و هنرجويان در آن ذكر كرد و گفت: از آنجا كه اين همايش به صورت كارگاهي برگزار مي گردد براي دانشجويان و هنر جويان بسيار حائز اهميت است.

وي ادامه داد: اين همايش از 18 تا 20 آذر ماه جاري در ساعات 30/14 الي 30/18 در سالن اجتماعات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي حوزه هنري برپا مي گردد و طي آن "دكتر حسين لطفعلي زاده - رييس انيستيتوي - پاريس كه در اين چند روز مهمان ماست به ارايه سخنراني كارگاهي با موضوع "تكنولوژي درعكاسي هستند" در روز سه شنبه 18 آذر ماه خواهد پرداخت.

در دومين روز همايش 19 آذر ماه نيز دكتر محمد رضا مدد پور سخنراني درخصوص "عكاسي اشراقي" خواهد داشت . در روز سوم 20 آذر ماه هم دكتر مرتضي حيدري به جايگاه وهم و خيال در عكاسي خواهد پرداخت.

ابراهيمي در ادامه به تشريح برنامه هاي ايستگاههاي عكاسي كه در سه روز 18 و 19 و 20 آذر ماه در فضاي عمومي حوزه هنري برپا مي شوند پرداخت و گفت: با هماهنگي هايي كه با ادارات روابط عمومي مناطق متعدد آموزش و پرورش تهران انجام داده ايم قرار براين است كه دانش آموزان 7 تا 17 سال در اين ايستگاهها حضور يافته و ضمن ياد گرفتن كاربردي عكاسي يك فريم هم عكس بگيرند.

گفتني است كه دانش آموزان خواهر در روزهاي 18 و 20 و دانش آموزان برادر در روز 19 آذر ماه جاري به حوزه هنري واقع در تقاطع حافظ و سميه مراجعه نماييد.