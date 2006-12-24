به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس در هفته جاری ، به این شرح است:

1- کمیسیون آموزش و تحقیقات

یکشنبه 3/10/85 ساعت 14 تا 30/16

1- ادامه بررسی طرح یک فوریتی نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

2- معارفه رئیس جدید جهاد دانشگاهی

سه شنبه 5/10/85 ساعت 13 تا 14

1- بررسی سئوال ناصر عاشوری از وزیر علوم

2- بررسی سئوال سید کاظم دلخوش از وزیر علوم

سه شنبه 5/10/85 ساعت 14 تا 30/16

بررسی بودجه وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

2- کمیسیون اجتماعی

یکشنبه 3/10/85 ساعت 14 تا 17

1- بررسی لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران

2- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون به عنوان ناظر در شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی

سه شنبه 5/10/85 ساعت 14 تا 17

1- بررسی شور دوم لایحه اصلاح تبصره 3 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع ماده (8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه 1380

2- بررسی لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

3- بررسی لایحه اصلاح ماده (7) قانون مقرارت انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور

4- بررسی طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان

5- نشست مشترک با روسای دفاتر سازمان ملل متحد در تهران به منظور بررسی اهداف توسعه هزاره MDG

کمیته اجتماعی



یکشنبه 3/10/85

ساعت 16جلسه با معاونت اجتماعی نیروی انتظامی در خصوص مسائل اجتماعی

چهارشنبه 6/10/85

ساعت 14 تا 17 ادامه بررسی شور دوم لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد

3- کمیسیون اقتصادی

یکشنبه 3/10/85

ساعت 14 ادامه رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده (اصل 85 قانون اساسی)

دوشنبه 4/10/85

ساعت 8 ادامه رسیدگی به لایحه امور گمرکی

ساعت 10 ادامه رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده (گروه کاری)

ساعت 14 ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

سه شنبه 5/10/85

ساعت 30/13 نشست هیات رئیسه کمیسیون

ساعت 14 بررسی آثار واردات شکر در تولیدات داخلی کشور

ساعت 15 رسیدگی به بودجه سال 1386 کل کشور با حضور وزرای اقتصاد، بازرگانی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

4- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

یکشنبه 3/10/85

ساعت 30/14 ادامه بررسی طرح تجمیع انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با دوره دهم ریاست جمهوری

ساعت 15/15 بررسی طرح تجمیع انتخابات دوره چهارم شوراها با ریاست جمهوری

سه شنبه 5/10/85

ساعت 30/14 بررسی تجمیع کالای مسافری از گمرکات با حضور مسئولین ذیربط

چهارشنبه 6/10/85

ساعت 13

1- بررسی دو مورد سئوال گرامی مقدم نماینده بجنورد از وزیر کشور

2- بررسی سئوال شجاع نماینده دشتستان از وزیر کشور

5- کمیسیون انرژی

یکشنبه 3/10/85

ساعت 30/14 دعوت از ریاست دیوان محاسبات کشور جهت ارائه گزارشاتی در خصوص عملکرد دو وزارتخانه نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران

دوشنبه 4/10/85

ساعت 7 بازدید از تاسیسات شرکت پایانه های نفتی در جزیره خارک



سه شنبه 5/10/85

ساعت 14 بررسی آخرین اخبار

ساعت 30/14 دعوت از وزیر نفت جهت ارائه آخرین وضعیت صنعت نفت

ساعت 15 دعوت از وزیر نفت جهت پاسخگویی به سئوال احمدی نماینده ممسنی

ساعت 30/15 دعوت از وزیر نفت جهت پاسخگویی به سئوال رفعت بیات نماینده زنجان و طارم

ساعت 16 جلسه هیات رئیسه کمیسیون

6- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

یکشنبه 3/10/85

ساعت 15/14 تا15 بررسی طرح یک فوریتی استفساریه بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه

ساعت 15 تا17 جلسه مشترک باهیات رئیسه مجلس در خصوص رسیدگی به بودجه سال 1386 مجلس شورای اسلامی

سه شنبه 5/10/85

ساعت 15/14 تا 15 رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سال 1382 جهت ارجاع به هیات رئیسه مجلس

ساعت 15 تا 30/15 بررسی طرح استفساریه ماده (108) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه

ساعت 30/15 تا 16 بررسی لایحه اصلاح ماده (147) قانون برنامه چهارم توسعه

ساعت 16 تا 30/16 انتخاب یک نفر از داوطلبین عضویت در کمیسیون

ساعت 30/16 تا 17جلسه هیات رئیسه کمیسیون

کمیته اقتصادی

یکشنبه 3/10/85

ساعت 30/6 بررسی طرح یک فوریتی جزء (3) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383 و اصلاح تبصره ذیل ماده (6) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 22/5/1385 به منظور تسهیل استفاده از منابع خارجی برای احداث سامانه های حمل و نقل ریلی شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت

سه شنبه 5/10/85

ساعت 30/6 بررسی شور اول لایحه اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

کمیته اجتماعی

چهارشنبه 6/10/85

ساعت 30/6 بررسی طرح یک فوریتی اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه و بودجه سال 1385 کل کشور به منظور تامین کسری اعتبار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

کمیته امور عمومی و دفاعی

چهارشنبه 6/10/85

ساعت 7 استماع و بررسی گزارش عملکرد 9 ماهه بودجه سال جاری وزارت اطلاعات

7 - کمیسیون بهداشت و درمان

یکشنبه 3/10/85

ساعت 14 تا 15 بررسی طرح تاسیس صندوق حمایت از بیماران

ساعت 15 تا 16 بررسی طرح اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه و بودجه سال 1385 کل کشور به منظور تامین کسری اعتبار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور

سه شنبه 5/10/85

ساعت 12تا 16 بازدید از پژوهشکده ابن سینای جهاد دانشگاهی در خصوص پژوهش بیوتکنولوژی تولید مثل ، آنتی بادی منوکلوتال و نانو فناوری های زیستی

8- کمیسیون صنایع و معادن

سه شنبه 5/10/85

ساعت 14 بررسی اخبار ، اطلاعات و رویدادها

ساعت 30/14 ادامه بررسی طرح رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی با حضور پورمحمدی وزیر کشور و نهاوندیان ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

کمیته معدن

یکشنبه 3/10/85

ساعت 15/14 تا 16 استماع گزارش مسئولین ذیربط از استراتژی بخش معدن

کمتیه مخابرات

یکشنبه 3/10/85

ساعت 15/14 تا 16 بررسی مسائل و مشکلات پیمانکاران عمومی ارتباطات سیار

کمیته صنعت

یکشنبه 3/10/85

ساعت 15/14 تا 16 بررسی مسائل و مشکلات صنعت لاستیک کشور

کمیته پتروشیمی و هوافضا

یکشنبه 3/10/85

ساعت 15/14 تا 16 گزارش مدیر عامل و هیات مدیره شرکت ملی پتروشیمی ایران از:

الف - میزان پیشرفت پروژه ها بر اساس جدول زمانبندی اعلام شده

ب- معرفی پروژه های جدید

ج- پروژه هایی که از سال 84 تاکنون به مرحله قرارداد رسیده اند

د- برنامه و سیاست های دولت در خصوص صنایع پایین دستی پتروشیمی

9- کمیسیون عمران

یکشنبه 3/10/8

ساعت 14 بررسی اخبارو اطلاعات واصله

ساعت 15/14 رسیدگی به تقاضای انتقال حبیب الله اسماعیل زاده نماینده فلاورجان از کمیسیون عمران به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

ساعت 30/14 بررسی گزارش رسیدگی به سئوالاتی که بر اساس ماده (195) آیین نامه داخلی به کمیسیون ارجاع شده است

ساعت 15 ادامه رسیدگی به درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران

ساعت 30/15 دعوت از وزیر رفاه به منظور ارائه گزارش از آخرین وضعیت بیمه رانندگان ناوگان حمل و نقل کشور



سه شنبه 5/10/85



ساعت 15/14 ادامه رسیدگی به گزارش عملکرد تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور و بررسی مشکلات موجود در توسعه متروی تهران و احداث منوریل با حضور وزیر کشور ، رئیس شورای شهر تهران و سایر مسئولین ذیربط

ساعت 45/14 رسیدگی به طرح اصلاح جزء (2) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383 و اصلاح تبصره ذیل ماده (6) قانون حمایت از ساماندهی حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 22/5/1385 به منظور تسهیل استفاده از منابع خارجی برای احداث سامانه های حمل و نقل ریلی شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت

10- کمیسیون فرهنگی

یکشنبه 3/10/85 ساعت 14

ادامه بررسی لایحه آزادی اطلاعات

طرح اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه و اصلاح بودجه سال 1385 کل کشور

سه شنبه 5/10/1385 ساعت 14

طرح ساماندهی نهادهای تبلیغی، دینی و فرهنگی تشکیل ستاد عالی توسعه فرهنگ اسلامی

گزارش رئیس سازمان صدا و سیما در خصوص عملکرد و برنامه های سازمان متبوع

یکشنبه 3/10/85 ساعت 30/16 گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد سیاستهای کلان تدوین شده در امور فرهنگی جوانان

11- کمسیون قضایی و حقوقی

یکشنبه 3/10/85 ساعت 15/14 بررسی لایحه اصلاح ماده (18) اصلاحی قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

سه شنبه 5/10/85 ساعت 14 بررسی لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل و نقل

ساعت 30/15 رسیدگی به سئوال رضا طلایی نیک نماینده کبودر آهنگ از وزیر دادگستری

کمیته شماره 1

یکشنبه 3/10/85 ساعت 16 بررسی طرح اصلاح تبصره (3) ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل (21) قانون اساسی

کمیته شماره 2

یکشنبه 3/10/85- ساعت 16 بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف و نهاد قضایی تحکیم



کمیته شماره 4

سه شنبه 5/10/85 ساعت 16 بررسی رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان

12- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

یکشنبه 3/10/85 ساعت 14 تا 45/14 لایحه استفساریه ماده 108 قانون برنامه توسعه تنفیذی در ماده 20 قانون برنامه جهارم توسعه

ساعت 45/14 تا 30/15

لایحه اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ساعت 30/15تا 16 بررسی تقاضای تحقیق و تفحص عده ای نماندگان مجلس شورای اسلامی از عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی

کمیته کشاورزی

دوشنبه 4/10/85 ساعت 11 تا 12

بررسی مسائل و مشکلات مربوط به تولید کنندگان گل شهرستان محلات و دلیجان

سه شنبه 5/10/85 ساعت 14 تا 30/14

رسیدگی به سئوال رفعت بیات نماینده زنجان از اسکندری وزیر جهاد کشاورزی

ساعت 30/14 تا 15 رسیدگی به سئوال بهمن الیاسی نماینده سنقر و کلیائی از اسکندی وزیر جهاد کشاورزی

ساعت 15 تا 30/15

3- رسیدگی به سئوال سید محمد تاج الدینی نماینده تبریز، اسکو و آذر شهر از اسکندری وزیر جهاد کشاورزی



ساعت 30/15 تا 30/16 رسیدگی به سئوال آقایان صادق دقیقی، سید کاظم دلخوش، حجت الله روحی، ناصر عاشوری، یوسفیان ملا اسداله عباسی، ایرج ندیمی، رعیت، حق شناس، قاسم زاده، محمد علی حیدری، شاپور مرحبا، بهمن محمد یاری و خانم ها مهرانگیز مروتی و هاجر تحریری نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اسکندری وزیر جهاد کشاورزی

چهارشنبه 6/10/85 ساعت 13 لغایت عصر شنبه 9/10/85 سفر به استان هرمزگان و بازدید از استعدادهای بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست آن استان

13- کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

یکشنبه 3/10/85 ساعت 14 تا 16 بحث و بررسی پیرامون پرونده کلاسه 5119/م ساعت 16 تا 17 جلسه کمیته امور سیاسی و نظامی کمیسیون جهت بررسی شکایات واصله

سه شنبه 5/10/85 ساعت 14 تا 16

استماع گزارش وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات

جلسه کمیته امور حقوقی و قضایی کمیسیون جهت بررسی شکایات واصله

جلسه کمیته امور اقتصادی و عمرانی کمیسیون جهتی بررسی شکایات واصله

چهارشنبه 6/10/85

ساعت 14 تا 15 جلسه کمیته امور محرمانه کمیسیون جهت بررسی شکایات واصله

کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه تجارت

پنجشنبه 7/10/85 ساعت 9 بررسی مواد لایحه تجارت

کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی

یکشنبه 3/10/85 ساعت 30/12 بررسی طرح یک فوریتی نحوه تشکیل کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و شیوه رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور و متمم آن در مجلس شورای اسلامی

سه شنبه 5/10/85 ساعت 16 بررسی طرح یک فوریتی نحوه تشکیل کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و شیوه رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور و متمم آن در مجلس شورای اسلامی

کمیسیون ویژه سیاستهای کلی اصل 44

سه شنبه 5/10/85 ساعت 9 نشست هیات رئیسه کمیسیون

چهارشنبه 6/10/85 ساعت 14 ادامه مباحث مربوط به توزیع سهام عدالت و سازوکارهای ارتقاء کارآیی شرکتهای مشمول اصل 44 با حضور وزیرامور اقتصادی و دارایی.

هیات تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری - صنعتی

سه شنبه 5/10/85 ساعت 30/7 جلسه اعضاء هیات تحقیق و تفحص

چهارشنبه 6/10/85 ساعت 30/8 جلسه هیات رئیسه اعضاء هیات تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری - صنعتی