علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قطعنامه در دست تصویب شورای امنیت علیه فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران گفت : همانگونه که بار ها گفته ایم اصل قرار گرفتن پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل یک اقدام سیاسی تحت فشار آمریکا است و هیچ مبنایی در حقوق و مقررات بین المللی ندارد .

این عضو کمیته هسته ای شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه کلیه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در فعالیت های هسته ای بر مبنای ان پی تی و مقررات بین المللی شکل گرفته است ، بر اساس همین استدلال هیچ قطعنامه ای را نمی پذیرد .

وی افزود : با توجه به اینکه به طور معمول هر اقدام غیر منطقی واکنشی متناسب را در پی دارد در صورتی که این قطعنامه تصویب شود شورای عالی امنیت ملی جمهور اسلامی ایران نیز حتما واکنش نشان خواهد داد .

بروجردی تاکید کرد : صدور چنین قطعنامه های نه تنها قطعا تاثیری در اراده و سیاست جمهوری اسلامی ایران در ادامه فعالیتهای صلح آمیز هسته ای نخواهد داشت بلکه بلکه دولت و مجلس را در توسعه فن آوری هسته ای در سطحی گسترده تر مصر خواهد کرد .

وی در عین حال بر باز بودن مسیر مذاکرات هسته ای تاکید کرد و آن را تنها را ه حل مسائل پیش امده پیرامون فعالیت های هسته ای ایران دانست .

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به مصوبه این کمیسیون مبنی بر لزوم محدود سازی فعالیت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران در صورت هر گونه صدورقطعنامه برای فشار به ایران اشاره کرد و گفت : نمایندگان ملت در کمیسیون امنیت ملی معتقدند سیاست ها در زمینه تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی باید متناسب با اقدامات شورای امنیت تنظیم شود .

بروجردی در پایان اظهار داشت : نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین علاقه مندند فعالیتهای هسته ای ایران تحت نظارت اژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه یابد .