مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

متکی : ایران تمایلی به مذاکره با آمریکا ندارد

رئیس کمیته مخابرات مجلس در بازدید از روزنامه " آفرینش ": ثبت نام سیم کارت دولتی غیر قانونی است

تاکید رئیس قوه قضاییه بر تشدید برخورد با مظاهر فساد



آینده نو :

شب گذشته از سوی تمامی اعضای شورای امنیت سازمان ملل ، قطعنامه تحریم ایران تصویب شد

یک قاضی آمریکایی عنوان کرد: محکومیت ایران در رابطه با انفجارهای عربستان

رئیس سازمان زندانهای کشور عنوان کرد: مقررات جدید برای اداره بازداشتگاههای امنیتی



اعتماد:

یورو 9 تومان گران شد، ذخایر دلاری بانک مرکزی افزایش می یابد

اعلام موجودیت فراکسیون های اصلاح طلب در شوراهای کشور

دبیر کل اتحادیه عرب : لبنان در وضع خطرناکی به سر می برد



اعتماد ملی :

با تصویب قطعنامه در شورای امنیت ، ایران تحریم هسته ای شد

مسکن در آغوش بحران تاریخی

کروبی : برای مجلس هشتم آماده شویم

ایران :

شب گذشته باتصویب پیشنهاد 1+5 ، غرب پس از 6 ماه به قطعنامه ای تبلیغاتی رضایت داد

اعتراض 16 تشکل دانشجویی به مسائل اخیر دانشگاه آزاد

وزیر امور خارجه خبر داد: مذاکرات ایران و عربستان درباره اوضاع خاورمیانه



ابرار:

بادامچیان : اصلاح طلبان به توصیه من چهره های افراطی را کنار گذاشتند

احسان نراقی : " ادعاها" دیگر مردم را برای رای دادن جلب نمی کند

وزیر اسرائیلی : جنگ با حزب الله بزودی آغاز می شود



ابتکار:

مجلس شورای اسلامی طرح کاهش سطح روابط با آژانس را برری می کند، رویا رویی دو شورا

مسجد جامعی : قالیباف می ماند

کارشناسان احتمال دادند ایران به بازرسی های آژانس خاتمه دهد



اسرار:

بی . بی . سی : رفسنجانی از سیاست های داخلی و خارجی احمد ی نژاد بیمناک است

دولت لایحه افزایش مرخصی زایمان را تقدیم مجلس کرد

جعفری: اردیبهشت آینده ، کاهش نرخ سود بانکی بررسی می شود



پول:

معاون IT وزارت ارتباطات خواستار شد: هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اینترنت

اختلاف نمایندگان بر سر پایه قیمت نفت در بودجه 86

رئیس کل بیمه مرکزی ایران خبر داد: تشکیل شورای حل اختلاف ویژه صنعت بیمه



تهران امروز:

قطعنامه ضد ایرانی در شورای ا منیت به تصویب رسید

در پی یک بحران 30 ساله اعلام شد، صندوق بازنشستگی در مرز ورزشکستگی

سفیر عراق : خواستار مذاکره آمریکا با ایران و سوریه هستیم



جام جم:

در گفتگو با " جام جم" تاکید شد؛ تبدیل ذخایر ارزی از دلار به یورو - کارشناسان : با احتیاط حرکت کنید

متکی

ایران تمایلی به مذاکره با آمریکا ندارد

کروبی : فضای انتخابات مناسب بود



جوان:

واکنش ایران نسبت به قطعنامه تحریم ، رئیس مجلس: در همکاری با آژانس تجدید نظر می کنیم

مدیر کل ثبت استان تهران اعلام کرد، کشف اسناد جعلی زمین به ارزش 400 میلیارد تومان

بخشنامه جدید آموزش و پرورش برای اخذ کمک های مردمی



جمهوری اسلامی:

رئیس مجلس : مجلس در همکاری با آژانس تجدید نظر می کند

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران خبر داد: کشف 400 میلیارد تومان اسناد مجعول در سال جاری

رایس : عراق باید پایگاه سیاسی آمریکا در خاورمیانه باشد



خراسان :

هفته حساس و پرکار مجلس ، تاخیر دولت در ارائه گزارش یک ساله برنامه چهارم به مجلس

در گفتگو با شبکه سی . بی . اس ، متکی : برای مذاکره با آمریکا درباره عراق ما باید شرط بگذاریم

وزیر علوم: ستاره دار شدن دانشجویان در زمان دولت خاتمی نیز اجرا می شد



حیات نو:

رئیس قوه قضاییه: هزینه اجتماعی جرایم باید افزایش یابد

انتقاد از اصرار دولت بر عدم تغییر ساعت کار بانک ، طرح فوریتی مجلس برای برگشت ساعت کار بانک ها

اتکای 37 میلیارد دلاری بودجه 85 به در آمد نفت ، کسری 35 هزار میلیارد ریالی اعتبارات جاری



خبر:

متکی در گفتگو با ای . بی . سی آمریکا در مورد مساله هسته ای ایران عنوان کرد: با همه طرف ها مذاکره می کنیم

وزیر نفت : ترکیه، مطلقا نمی تواند گاز ایران را صادرات مجدد کند

رئیس مجلس : در صورت صدور قطعنامه مجلس در ارتباط با آژانس تجدید نظر می کند



دنیای اقتصاد:

درگزارش جدید بانک مرکزی تشریح شد، میراث اقتصاد امسال از سیاست های 84

وزیر اقتصاد اعلام کرد: سرنوشت نرخ بهره در سال آینده

افزایش تسهیلات گمرکی برای صادر کنندگان کالا



سرمایه:

ضرورت بازنگری در سیاست های جاری کشاورزی مورد تاکید قرار گرفت، نامه انتقادی 54 استاد کشاورزی به رئیس جمهور

قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت تصویب شد

سیر صعودی واردات برنج



سیاست روز:

در نامه اعتراض آمیز بسیج دانشجویی 16 دانشگاه به نمایندگان مطرح شد؛ کوتاهی مجلس در نظارت بر دانشگاه آزاد

دادستان تهران خبر داد: 16 میلیون متر مربع اراضی تهران از زمین خواران پس گرفته شد

درخواست اکثریت مردم آمریکا و اروپا از دولتمردان؛ از اشغال عراق دست بر داریم



صدای عدالت:

تصویب قطعنامه علیه ایران

مهدی کروبی : برای مجلس هشتم آماده می شویم

رئیس قوه قضاییه: هزینه اجتماعی جرایم منافی عف ت عمومی باید افزایش یابد



عصر اقتصاد:

بانک مرکزی اعلام کرد: رشد نقدینگی با خرید 3/11 میلیارد دلار

دانش جعفری: بیمه ها به بانک ها واگذار نمی شود

در پی نشست مشترک دولت و مجلس صورت می گیرد؛ افزایش رقم متمم بودجه 85 در سومین بازنگری



کاروکارگر:

در همایش ابعاد حج محمدی (ص) ، ری شهری : برائت از مشرکان مشکلات جهان اسلام را حل می کند

برخی مانع تراشی ها موجب کاهش کیفیت محصولات تولیدی و نارضایتی مردم شده است

در پی برگزاری نشست اضطراری آژانس صورت گرفت، اعتراض غیر متعهدها و گروه 77 به رفتار مداخله جویانه گروه ژنو علیه ایران



کارگزاران:

ائتلاف بزرگ اصلاح طلبان با مردم پیمان بست، برنامه اصلاح طلبان برای شوراها

براساس رای دیوان عدالت اداری ، ارزش مدارک دانشگاه آزاد و دانشگاه های دولتی یکسان است

دبیر کل حزب اعتماد ملی ، برای مجلس هشتم آماده می شویم



کیهان:

لاریجانی در گفت و گوی اختصاصی با کیهان خبر داد: پاسخ ایران به قطعنامه راه اندازی 3000 سانتریفیوژ

سومین بازنگری متمم بودجه در نشست مشترک دولت و مجلس

وزیر امور خارجه در گفت و گو با شبکه ای بی سی : آمریکا در موقعیتی نیست که با ایران درگیر شود



همبستگی:

بیانیه مجمع نمایندگان ادوار مجلس درباره انتخابات شورای شهر تهران

دادستان تهران : بازپس گیری 16 میلیون متر مربع اراضی از زمین خواران

تعلل دولت در ارائه گزارش برنامه چهارم به مجلس



همشهری:

حداد عادل خواستار شد، تجدید نظر ایران در ادامه همکاری با آژانس انرژی اتمی

به طول 6/6 کیلومتر ، " بزرگراه آسیا " راههای غرب تهران را به هم متصل می کند

بازگشت ساعت کار بانک ها همچنان در ابهام



هدف واقتصاد:

آغاز فروش اوراق مشارکت سد و نیروگاه سیاه بیشه

وزیری هامانه: ترکیه حق صادرات گاز ایران را ندارد

وزیر نفت دولت اصلاحات: اشکالات قرار دادهای نفتی زمان خود را به گردن می گیریم