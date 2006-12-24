مشاور استاندار خبر داد: اجرایی شدن 100 درصد مصوبات استانی دولت در سیستان و بلوچستان/ آغاز پروژه گاز رسانی از عسلویه به ایرانشهر

علیرضا کیخا مشاور استاندار سیستان و بلوچستان دبیر ستاد پیگیری مصوبات سفر استانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار " مهر " با بیان اینکه صد درصد مصوبات سفر استانی سال گذشته اجرایی شده است، یکی از مهمترین مصوبات را گاز رسانی در این استان ذکر کرد و اظهار داشت: پروژه گاز رسانی از عسلویه به ایرانشهر به طول 900 کیلومتر آغاز شده و به این پروژه حدود 3/1 میلیارد دلار اعتبار داده شده است که 580 میلیون دلار آن از طریق فاینانس تامین شده و با امتداد این خط لوله به پاکستان و خط لوله صلح حدود 2/2 میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد .

کیخا تصریح کرد: این عملیات شروع شده و حدود 200 کیلومتر در استان سیستان و بلوچستان نقشه برداریهای لازم صورت گرفته است که با آغاز به کار این پروژه حجم انتقال گاز 110 میلیون متر مکعب خواهد بود که 60 میلیون آن مربوط به صادرات و مابقی برای مصارف استانهای هرمزگان ، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اختصاص اعتبار جهت جاده ترانزیت زاهدان ، چابهار ، میلک گفت: این جاده در 18 قطعه به مناقصه گذاشته شده است و تا کنون حدود 68 درصد پیشرفت کار داشته است و اگر اعتبارات در سالهای 86 و 87 داده شود این محور که نقش موثر و کلیدی در بحث ترانزیت شرق خواهد داشت 100 درصد به بهره برداری خواهد رسید.

مشاور استاندار سیستان وبلوچستان یکی دیگر از پروژه های مهم این استان را خط راه آهن کرمان - زاهدان خواند و گفت: ما تا شهرستان بم خط راه آهن را داریم و حدود 200 کیلومتر باقیمانده تا زاهدان حدود 70 درصد پیشرفت کار داشته است که اگر اعتبارات لازم تخصیص پیدا کند تا پایان سال 86 این خط راه آهن به بهره برداری خواهد رسید.

دبیر ستاد پیگیری مصوبات استانی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه 30 سد در دست مطالعه است ، گفت: از این تعداد 7 سد تا پایان سال 87 به اتمام می رسد که بالغ بر 2/1 میلیارد متر مکعب آب پشت این سدها ذخیره خواهد شد و اگر اعتبارات برای سایر سدها هم تامین شود می توانیم 2/2 میلیارد متر مکعب از روان آب ها را مهار کنیم که علاوه بر تامین آب شرب انقلاب جدیدی در بحث کشاورزی بلوچستان خواهیم داشت.

وی افزود: برای بهره برداری کامل از این سدها حدود 610 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد .

کیخا تصریح کرد: افزایش ظرفیت اسکله ها در منطقه چابهار به مناقصه گذاشته شده که با قرار داد جدید 464 میلیون دلاری پیش بینی می شود ، ظرفیت 5/2 میلیون تنی در سال به 6 میلیون تن افزایش پیدا کند.

وی در زمینه برق رسانی گفت: تسریع در عملیات برق رسانی ، ایجاد نیروگاه گازی چابهار، خط 400 کیلوولت زاهدان - بیرجند ، خط 230 کیلو ولت جکیگور - سرباز - سراوان ، خط 230 کیلوولت ایرانشهر - نیکشهر ، از پروژه های در دست اقدام است.

مشاور استاندار سیستان و بلوچستان از احداث 14 هزار واحد روستایی با صد درصد تسهیلات پرداخت شده خبر داد و گفت: کپرزدایی از 30 کلاس درس ، راه اندازی آب شیرین کن چابهار- کنارک ، ایجاد امنیت و کنترل مرز، اتصال شبکه ریلی چابهار ، از مسیر ایرانشهر - خاش - زاهدان که مراحل مطالعاتی آن به پایان رسیده است از دیگر اقدامات در جهت رفع محرومیت از این استان است.

وی تصریح کرد: این استان مقام اول اجرایی شدن مصوبات استانی را در کشور دارد و در روز 18 آبان ماه 84 که آغاز سفرهای استانی هیات دولت بوده است، نخستین نمایشگاه دستاوردهای سفر ریاست جمهوری در زاهدان افتتاح شد.