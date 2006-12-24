امروز در تاریخ

امتیاز لاتاری :





درچنین روزی درسال 1306 هجری قمری ، میرزا ملکم خان امتیاز لاتاری را از ناصرالدین شاه قاجاردریافت کرد. ناصر الدین شاه در سفر سوم خود به فرنگ و در زمانی که میرزا ملکم خان ناظم الدوله وزیر مختار ایران در انگلستان بود امتیازدایر کردن لاتاری در ایران را در مقابل در یافت مبلغی به میرزا ملکم خان داد . ملکم خان با توافق قبلی امتیاز مزبور را به دوکمپانی انگلیسی فروخت . شاه وقتی از سفر برگشت به تحریک میرزا علی اصغر خان امین السلطان و مخالفتی که علما ازخود نشان دادند امتیاز مزبور را لغو کرد . خصوصیات اخلاقی ملکم با خلقیات اکثریت اهل دولت چندان تفاوتی نداشت یا لااقل وجه مشترک آنان زیاد بود - یعنی، مثل دیگران به دنبال جاه و مقام و شهرت و پول بود. در ضمن خودخواه و متظاهر هم بود. به لقب " پرنس رفورماتور" و عنوان " حضرت اشرف" هم دلبستگی داشت. دوست قدیمی او نریمان خان قوام‌السلطنه می‌نویسد: «یک قدری بد خویی و وسواس جبلی دارد» و نیز به « بلندپروازی» او اشاره می‌کند. ملکم خود مدعی است که «من خیلی چیزها دارم که بر کیسه‌ی منصب به مراتب ترجیح می‌دهم که از آن جمله یکی استغنای طبع من است». ولی در پول‌دوستی او شکی نیست. ماجرایی که در قضیه‌ی فروش امتیازنامه‌ی لاتاری گریبانگیر او شد از عوارض حرص او به جمع مال بود. ولی نباید فراموش کنیم که آن نقصهای اخلاقی را تقریباً همه‌ افراد طبقه‌ی حاکم وقت از شاهزاده و وزیر و حاکم و مستوفی و غیره داشتند، به اضافه‌ی نقصهای بیشتر و بدتر". (فرشته نورائی، تحقیق در افکار میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله ).

میرزا ملکم خان از ابتدا برای تحصیل به اروپا رفت و بعدها در مدرسه‌ عالی پلی‌تکنیک پاریس مشغول به تحصیل شد . وی مدتی در دارالفنون مترجم استادان اروپایی بود و پس از آن به دربار ناصرالدین شاه راه یافت. ملکم خان یکی از عناصر وابسته و مهره دست انگلستان در ایران بود . او بر همین مبنا نیز طرح ایجاد لژ فراماسونری در ایران با نام فراموشخانه را به شاه ارایه کرد که از ریشه طرحی استعماری است . ملکم در اواخر سال 1280 ه‍ ق به عثمانی تبعید شد. اما بعد از چندی دوباره به کار در سفارت ایران در استانبول دعوت شد. آخرین شغل او وزیر مختاری ایران در رم بود . وی در سویس درگذشت . انتشار کتاب " کتابچه غیبی" و انتشار چهل و دو شماره روزنامه قانون در لندن از جمله اقدامات اوست .



عملیات کربلای چهار :





درچنین روزی در سال1365هجری شمسی، عملیات کربلای چهاربا رمز محمد رسول الله(ص) درمنطقه عملیاتی غرب اروند رود آغازشد. عملیات کربلای چهار به همت نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفت . رزمندگان پرتوان سپاه اسلام در این عملیات ضمن پاک کردن منطقه عملیاتی ازلوث وجود دشمن تعداد کثیری ازآنان را به هلاکت رسانده یا به اسارت گرفتند.



تشکیل کمیسیون مطبوعات :

در چنین روزی در سال 1331 ه ش برای نخستین بار کمیسیون مطبوعات در وزارت کشور تشکیل شد .





لایحه تعلیمات اجباری :





درچنین روزی درسال 1321 ه ش لایحه تعلیمات اجباری درایران تقدیم مجلس شورای ملی شد . طبق این قانون آموزش عمومی در ایران اجباری ، رایگان و یکسان به عموم مردم کشورعرضه می شد .



صدور مجوز تلویزیون خصوصی :

درچنین روزی درسال 1335 ه ش مجوزنصب تلویزیون بخش خصوصی درایران صادر شد . براساس این مجوزپروانه تاسیس فرستنده تلویزیونی به افراد اعطا می شد . اما این اتفاق هرگزدرایران نیفتاد.



برگزاری نخستین جشنواره ویدیویی سوره :

درچنین روزی درسال 1372 ه ش نخستین جشنواره ویدیویی سوره برگزار شد . درجشنواره ویدیویی سوره فیلمهای ویدیویی ساخت کارگردانان داخل کشوربه رقابت با یکدیگر پرداختند . برگزارکننده حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بود.



تولد خوان رامون خیمه نس :

خیمه نس شاعر بر جسنه و توانمند اسپانیایی در چنین روزی در سال 1881 میلادی به دنیا آمد . "باغ های دور "عنوان مهمترین اثر اوست . وی در سال 1956 میلادی جایزه نوبل ادبی را از آن خود کرد .



در گذشت لویی آراگون :

در چنین روزی در سال 1982 میلادی آراگون شاعر فرانسوی در گذشت . برای " سوسیالیسم رئالیست" عنو ان مهمترین اثر اوست . وی در سن 85 سالگی دار فانی را وداع گفت . لوئی آراگون ابتدا با سوررئالیست‌ها همکاربود . وی بعدها به مسائل اجتماعی و سیاسی علاقه‌مند شد و آثاری در این حوزه ها نگاشت . دل آزردگی ، چشمان الزا ، دیان فرانسوی ، دل‌آزردگی تازه از جمله مهمترین آثار اویند .



روز استقلال لائوس :

در چنین روزی در سال 1954 میلادی لائوس به استقلال دست یافت . جمهوری دموکراتیک خلق لائوس، کشوری محصور در خشکی واقع در جنوب شرقی آسیاست. این کشور از شمال با جمهوری خلق چین، از شرق با کشور ویتنام، از جنوب با کشور کامبوج، از غرب با کشور تایلند و از ناحیة شمال غربی با کشور برمه هم مرز است. کشور لائوس ابتدا بخشی از شبه جزیره هند و چین محسوب می شد. جمعیت این کشور بنابر آمار رسمی نزدیک به چهار میلیون نفر است . زبان لائوسی که زبان رسمی کشور نیز است تقریباً توسط 23در صد از کل جمعیت کشور تکلم می شود و زبان فرانسوی هم به طور گسترده و زبانهای قومی متعد دی همگام با زبان رسمی مورد تکلم قرار می گیرند.مذهب عمده ساکنین کشور، بودایی است که به شدت بر روی مقوله های ادبی و هنری کشور تأثیر گذاشته است. جمعیت غیرلائوسی این کشور که شصت و پنج در صد از گروه های قومی ساکن در بخشهای مختلف کشور را شامل می شود در حدود چهل در صد از کل جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. وجود تنوع قومی و تنشهای موجود در این کشور مانع از انجام تلاشهایی در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی می شود. زندگی اجتماعی عموما در معابد بودایی و معابد مذهبی تمرکز یافته است. معابد بودایی پاگودا به عنوان مراکز فرهنگی در نزد مردم از قداست خاصی برخوردار است .

روز استقلال لیبی :





در چنین روزی در سال 1951 میلادی لیبی به استقلال دست یافت . این کشور مدت ها مستعمره انگلستان بود و پس از آن به دست ایتالیایی ها افتاد . لیبی کشوری است با مساحت 1759540 کیلومتر مربع در نیم کره شمالی در شمال قاره آفریقا در کنار دریای مدیترانه و در همسایگی کشور های مصر ، سودان ، چاد ، نیجر ، الجزایر و تونس قرار دارد . پایتخت آن طرابلس است و پرجمعیت ترین شهر هایش بنغازی ، مصراته، بیضا و در نه است . مردم آن سفید پوست واکثرا آمیخته ای از تیره های عرب و بر بر اند . نود و هفت در صد مردم آن مسلمان و بیش ا زدو در صد مسحی هستند . زبان رسمی و خط رایج این کشور عربی است . حکومت این کشور نیز جمهوری مردمی و واحد پول آن دینار لیبی است . رو زملی این کشور برابر اول سپتامبر است . این کشور د رسال 1955 میلادی به عضویت سازمان ملل متحد در آمد .



پیمان قنت :

در چنین روزی در سال 1814 جنگی که در 1812 میان آمریکا و بریتانیاآغاز شده بود، خاتمه یافت . این جنگ با امضای پیمان قنت در بلژیک به پایان رسید .



سوختن سی و پنج هزارجلد کتاب :

در چنین روزی در سال 1851 میلادی بر اثر یک آتش سوزی گسترده در کتابخانه کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی ، سی و پنج هزارجلد کتاب نا بود شد .



بمباران انگلستان :

در چنین روزی در سال 1914 میلادی و در اثنای جنگ جهانی اول، نخستین بمباران هوایی توسط هواپیما های آلمانی علیه بریتانیا انجام شد .



دست یابی انسان به ماه :







حمله شوروی به افغانستان :

خلع نوریگا از قدرت :

عفو نازی ها :

عفو حاضران درمساله ایران کنترا

کودتا در ساحل عاج :

در چنین روزی در سال 1968 میلادی سه فضا نورد به نامهای جیمز ای لاول ، ویلیام آندره و فرانک بوران به ماه رسیدند . آنها قبل از اینکه بروی زمین فرود آیند ، ده بار دور ماه گرد ید ند . هفت ماه بعد نخستین انسان بر روی ماه فرود آمد .در چنین روزی در سال 1979 میلادی نیروهای شوروی سابق به افغانستان حمله بردند .در چنین روزی در سال 1989میلادی حاکم مخلوع پاناما ژنرال مانوئل نوریگا به سفارت واتیکان در شهر پاناما پناه برد .در چنین روزی در سال 1946 میلاد ی هشت صد هزار عضو عادی حزب نازی آلمان مورد عفو عمومی فاتحان جنگ قرار گرفتند.در چنین روزی در سال 1992 میلادی بوش پدر رییس جمهور وقت آمریکا کاسپار وا ینبرگز مشاور دفاعی این کشور و پنج نفر دیگر از شریکان در قضیه ایران کنترا را مورد عفو قرار داد .در چنین روزی در سال 1999 میلادی هنری کونان بد یه رییس جمهور ساحل عاج در یک کودتا از قدرت ساقط شد .