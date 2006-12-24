نیروهای بومی مراکز استانی صدا و سیما نیازمند حمایت مدیران هستند

منصور کریمیان، مدیر کل صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری، درباره اولویت این شبکه در ساخت کارهای داستانی برای پخش از شبکه های سراسری به خبرنگار مهر گفت: "با توجه به سیاست رسانه ملی مبنی بر اینکه مراکز استانی می توانند فیلم های بلند برای پخش از شبکه های سراسری تولید کنند، ما تلاش می کنیم تولیدات مناسب با رنگ و لعاب بومی استان برای پخش از شبکه های سراسری تهیه کنیم. البته برنامه های مختلف رادیویی و خبر ما به صورت مستمر از شبکه های سراسری پخش شده است."

وی در ادامه افزود: "اخیراً تصویربرداری مجموعه ای با عنوان "شیمبار" در 13 قسمت 45 دقیقه ای به پایان رسیده و در مرحله تدوین است. ما قصد داریم این مجموعه را برای پخش از شبکه های سراسری آماده کنیم. داستان این مجموعه درباره خدمات نظام به مناطق محروم و نام آن برگرفته از یکی از مناطق چهارمحال و بختیاری است. همچنین فیلم تلویزیونی "شیدایی" را هم به زودی کلید می زنیم. این فیلم 90 دقیقه ای برای پخش از شبکه های سراسری تولید می شود."

مدیر کل صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری درباره اینکه چرا بیشتر مراکز استانی در تولیدات خود از نیروهای بومی استفاده نمی کنند و بیشتر از بازیگران و عوامل تهران دعوت می کنند، گفت: "فلسفه راه اندازی مراکز استانی تولیداتی با رنگ و لعاب بومی است، بنابراین برای ساخت سریال ها یا فیلم های تلویزیونی باید ازعوامل بومی استفاده شود. البته من زحمات سایر دوستان مراکز استانی را نفی نمی کنم که از عوامل تهران برای تولیدات نمایشی بهره می برند، اما اگر قرار باشد کاری نماینده تولید یکی از مراکز باشد، عوامل آن هم باید بومی باشند."

کریمیان ادامه داد: "از سوی دیگر در ارزیابی تولیدات مراکز استانی باید از نیروهای بومی به اندازه خودشان انتظار داشته باشند، نه بیشتر. وقتی در ارزشگذاری ها به این مسئله توجه شود، مسلماً نیروهای مراکز هم نمی ترسند و با انرژی کار می کنند. من دلم می خواهد به این مسئله در ارزشگذاری ها دقت شود، چرا که سیاست راه اندازی مراکز استانی رسیدن به این هدف است. بنابراین از نیروهای بومی باید حمایت کرد و به آنها جرات داد."

مدیر کل صدای و سیمای چهارمحال و بختیاری گفت: "به نظرم نیروهای بومی توانایی های خوبی دارند، اما اعتماد به نفس لازم را ندارند. آنها می ترسند و مدیران باید این میدان را به نیروهای بومی بدهند. مسلماً وقتی دو سه کار از آنها پخش شود، کارهای بعدی را بهتر انجام می دهند. آقای ضرغامی هم در نشست هایی که داشتند به بهره بردن از نیروهای بومی اشاره کردند."

وی درباره اولویت ساخت برنامه های ترکیبی با معرفی فرهنگ بومی چهارمحال و بختیاری گفت: "ما خیلی به این مسئله توجه می کنیم و تاکنون برنامه های ترکیبی بسیاری از این مرکز از شبکه های سراسری پخش شده است. علاوه بر آن چهارمحال و بختیاری برخلاف تصور برخی که فکر می کنند فرهنگ واحد دارد، دارای سه گروه زبان بختیاری، ترک و فارس است و ما سعی کردیم در فرهنگ بومی به آنها توجه کنیم. به ویژه که درباره بخش بختیاری هم برنامه های زیادی پخش شده و موسیقی این منطقه بارها در قالب نماهنگ روی آنتن سراسری رفته است."

کریمیان با اشاره به موفقیت صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری در بخش های خبر و صدا گفت: "نظر شخصی ام این است که در این دو بخش موفقتر عمل کرده ایم، اما در سیما نه چندان، چرا که کار در سیما دشوارتر و هزینه بر است. در رادیو شما با عناصر کمتر رسانه ای رو به رو هستید، اما در سیما اینطور نیست. در بخش خبر هم اتفاقاتی که برای کشور جالب باشد را ارائه می دهیم. علاوه بر آن در سیما نیازمند نیروهای متخصص هستیم که این توانایی را بچه های مراکز دارند، اما باید حمایت شوند."

وی در پایان درباره راه اندازی شبکه های آموزش و قرآن گفت: "در شهرکرد و شهر فارسان این دو شبکه را راه اندازی کردیم و به مرور در شهرهای دیگر هم راه اندازی می شود."