فرهنگ و هنر در مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تئاتر گفتگو با بابک دقیقی کارگردان نمایش "گاهی بخند دراکولا" را خبر اول قرار داده و حرف های نادر فلاح بازیگر نمایش در ستون گپ مکمل گفتگو شده است. نگاهی به نمایش "پائین، گذر سقاخانه" در این صفحه آمده و ستون آوانسن هم چند خبر کوتاه تئاتری را مورد توجه قرار داده است.

امروز صفحه تلویزیون ملاقاتی دارد با مرضیه برومند در "کتابفروشی هدهد" با عنوان "محمود بصیری" تام کروز است!". دو خبر درباره مجموعه های نوروز و آماده شدن مستند "حیات وحش ایرانی" به کار این صفحه پایان می دهند. در صفحه پایانی آماده شدن دومین فیلم محسن امیریوسفی برای جشنواره فیلم فجر خبر اول است و در ادامه به "جیغ" مونش قابل ترمیم نیست" پرداخته که اشاره به تابلو مونش است. "همکاری تازه برتن و کری" و معرفی گروههای موسیقی کلاسیک حاضر در جشنواره فجر از اخبار برجسته این صفحه هستند. گپ روز هم به اصغر هاشمی پرداخته با عنوان "فیلمنامه "کافه مجردها" را می نویسم".

"بانی فیلم" عنوان روی جلد را به "تلاش برای افزایش ظرفیت صنعتی سینمای ایران" اختصاص داده است. در صفحه چهارم گفتگو با مهدی کرم پور درباره ساخت مستند "دموکراسی روسی" برای شبکه انگلیسی زبان PRESS منعکس شده است. "آغاز فصلی تازه در سیاست های جدید سینمایی" و "انتخاب 62 فیلم برای دومین جشنواره زنان فیلمساز" برخی اخبار این صفحه است. صفحه پنجم یادداشتی درباره اتفاقات اخیر در اتحادیه تهیه کنندگان را خبر اول قرار داده و در ستون نقد خوانندگان هم به "میم مثل مادر" پرداخته است.

امروز صفحه اول سینمای جهان به فیلم جدید و موزیکال "دختران رویایی" ساخته بیل کاندون پرداخته و در ادامه حرف های هیو جکمن از خودش و فیلم "پرستیژ" را انعکاس داده است. صفحه دوم سینمای جهان نگاهی دیگر به فیلم های روز از جمله "جداافتاده" اسکورسیزی، "بابل" ایناریتو، "بازگشت" آلمودوار و ... صفحه فرهنگ و هنر یادداشتی از فیروز زنوزی جلالی را در نقد برخی از برنامه های ادبی انعکاس داده با عنوان "تجلیل یا تحقیر اهل قلم؟". ناصر عبداللهی به روایت خودش و اخبار کوتاهی در ستون های کناری به کار این صفحه پایان می دهند.

صفحه تئاتر علاوه بر گزارش نشست خبری نمایش "دنیای دیوانه دیوانه دیوانه"، به معرفی برگزیدگان دهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی منطقه جنوب پرداخته و در ادامه هم یادداشتی دارد بر نمایش "سکوت میراث تبار من است". صفحه تلویزیون به انگیزه روز جهانی کودک و تلویزیون مطلبی مفصل را با عنوان "خاطرات فراموش شده کودکان در تلویزیون" به نقل از مهر انعکاس داده است. در صفحه پایانی "اولین مجریان گوی طلایی مشخص شدند" خبر اول قرار گرفته و در ادامه به نام آخرین کتاب رولینگ و هری پاترها اشاره شده است.

"جام جم" در صفحه رسانه پخش مجموعه نمایشی جدیدی از شبکه جهانی جام جم را خبر اول قرار داده و در ادامه به آماده شدن مجموعه تلویزیونی امیر قویدل پرداخته است. برگزاری نشست های "فیلم و سینما" با حضور منتقدان فرانسوی خبر کوتاهی از این صفحه است. "انتخاب فیلم های دومین جشنواره زنان فیلمساز" و چند خبر کوتاه هم به کار این صفحه پایان می دهند.

در صفحه رادیو و تلویزیون "یک نیمروز در اتاق پخش رادیو تهران" خبر اول قرار گرفته است. درباره مجموعه "توی گوش سالمم زمزمه کن" محمد رحمانیان در ستون کناری این صفحه منعکس شده و نگاهی به فیلم "سولاریس" در برنامه سینما و ماوراء هم در ستون سینما در سیما آمده است. صفحه پایانی شمارش معکوس برای آغاز جشنواره تئاتر فجر را خبر اول قرار داده و در ادامه به "برگزاری همایش ملی سیره سیاسی پیامبر اعظم (ع) در تهران" پرداخته است. معرفی برندگان "روزی روزگاری" پیش از نمایشگاه کتاب و "تجلیل از مقام هنری استاد غلامحسین امیرخانی" برخی اخبار برجسته این صفحه هستند.

روزنامه "همشهری" در صفحه شهر تماشا مطلبی را با عنوان "مصائب فیلمساز شدن" برجسته کرده که مروری دارد بر کارنامه منتقدانی که فیلمساز شده اند. "از آرمان تا واقعیت" هم مطلب ستون نگاه است. صفحه ادب و هنر به "آغاز رقابت 62 فیلم در جشنواره زنان فیلمساز" اشاره دارد و در ادامه به "برگزیدگان جشنواره عکس کودک و معنویت" پرداخته است. خبر کوتاهی هم به آمار تماشاگران تئاتر در هفته گذشته اشاره دارد. "حوزه هنری با چهار فیلم در جشنواره فجر" و بزرگداشت ژازه طباطبائی در موزه امام علی (ع) به اخبار برجسته این صفحه پایان می دهند.

"ایران" در صفحه اول فرهنگ و هنر "تکامل در سینمای جری لوییس" را خبر اول قرار داده و در ادامه به انتقال یک فیلم ترسناک به صحنه تئاتر پرداخته است. صفحه دوم فرهنگ و هنر با مجید انتظامی گفتگو کرده و "زندگی مجید انتظامی از زبان خودش" هم مکمل این گفتگو شده است. در صفحه دوم سخنان معاون سینمایی وزیر ارشاد در گفتگو با مهر خبر اول قرار گرفته و در ادامه به "شمارش معکوس برای جشنواره تئاتر فجر" پرداخته است. "سفر کلود شابرول به تهران" هم خبر برجسته این صفحه است. نهایتاً اخبار کوتاهی چون "قرآن کریم دومین کتاب پرفروش دانمارک" و "فیلم ترسناک امینی آخر اسفند جلو دوربین" به کار این روزنامه پایان می دهند.

روزنامه "آینده نو" در صفحه تئاتر نگاهی دارد به نمایش "وهم سرخ" نوشته و کار حسین احمدی نسب. ستون پرده یکم به وضعیت سالن های تئاتر پرداخته با عنوان "چه چیزی در تئاتر کشور ما اهمیت دارد؟". پیرامون میزبانی سالن اصلی تئاتر شهر از کنسرت های موسیقی مطلبی در ستون پرده آخر منعکس شده با عنوان "بی خیال تئاتر، با خیال کله پاچه". در ستون روی پرده هم به چند خبر کوتاه از تئاتر پرداخته شده است. چهره روز امروز را محمد مایلی کهن "شکستی دیگر" و مایکل مور"مایکل مور تبرئه شد" تشکیل می دهند!

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر "فرهاد توحیدی رئیس بانک فیلمنامه سینمای ایران شد" را خبر اول قرار داده و در ادامه به حضور "ژاک تاتی در تهران" پرداخته است. "اعلام فیلم های بخش مسابقه جشنواره زنان فیلمساز" و خبرهای کوتاهی از موسیقی، تئاتر و سینما به کار این صفحه پایان می دهند. ستون روزانه ها و نسخه اول هم به ذکر اخبار کوتاه اکتفا کرده اند.

روزنامه "اعتماد" در صفحه سینما به جریان های مختلف تولید سینمای ایران پرداخته به انگیزه اکران "تله" در مطلبی با عنوان "رقابت در شهر". گزارشی درباره روند تولید فیلم "روز سوم" محمدحسین لطیفی هم در این صفحه انعکاس پیدا کرده با عنوان "روایت حماسه در سه روز". بخش دوم گفتگو با سامان مقدم در ستون دیدار آمده با عنوان "پای ادعایم می ایستم". ستون نگاه، تعدد جشنواره ها در دی و بهمن ماه را به نقل از مهر انعکاس داده است.

صفحه هنر یادداشتی را به بهانه نمایشگاه طراحی های نیکزاد نجومی انعکاس داده با عنوان "ای کاش آدمی و تنش را". یادداشتی بر نمایشگاه احمد امین نظر با عنوان "وهم را از کجا بیاوریم" در بخش دیگری از این صفحه مورد توجه قرار گرفته است. صفحه پایانی درباره سری جدید نمایش های رادیویی "در تماشاخانه زندگی" را خبر اول قرار داده و در ادامه به اتحاد مجمع و کانون تهیه کنندگان علیه اتحادیه تهیه کنندگان پرداخته است. اعلام سیاست های جشنواره فیلم فجر امسال توسط معاونت سینمایی و همچنین "بهترین فیلم های 2006 به انتخاب نیوزویک" برخی اخبار برجسته این صفحه را تشکیل می دهند.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه گفتگویی دارد با حنیف قریشی، نامزد اسکار و نویسنده فیلمنامه "ونوس" در مطلبی با عنوان "از راه نوشتن باید امرار معاش کنم". قسمت پایانی "تاریخ زمان حال" هم در ستون یادداشت آمده است. چند خبر کوتاه در ستون خبرها از جمله "نمایش آخرین فیلم لینچ در تهران" به کار این صفحه پایان می دهند. صفحه پایانی "موج سوار نقره ای یادآور تندیس اسکار!" را خبر اول قرار داده و در ادامه به مخالفت نهاد کتابخانه های عمومی با شیوه پرداخت بدهی شهرداری پرداخته است. "بزرگداشت ژازه طباطبائی در تهران" و اخبار کوتاهی در ستون خبرها به کار این صفحه پایان می دهند.

روزنامه "همبستگی" در صفحه ادب و هنر "ناصر عبداللهی به روایت خودش" را خبر اول قرار داده و در ادامه به "بهترین فیلم های 2006 از نگاه نیوزویک" پرداخته است. "آخرین فیلم دیوید لینچ در تهران" و حضور "پنج گروه موسیقی کلاسیک در جشنواره موسیقی فجر" خبرهای کوتاهی از ستون اخبار داخلی هستند.

و بالاخره "صدای عدالت" در صفحه هنری، حرف های هادی مرزبان را با عنوان "نظارت کیفی در تئاتر الزامی است" خبر اول قرار داده و در ادامه به گزارشی از اجرای نمایش در تالارهای تهران پرداخته است. "اکران فیلم های ایرانی و مخاطب بیرونی" مطلب دیگری از این صفحه است. یادمان ناصر عبداللهی هم در این صفحه انعکاس پیدا کرده است.