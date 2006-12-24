حبیب اسماعیلی، تهیه کننده و بازیگر فیلم، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "تدوین این فیلم توسط کارگردان مراحل پایانی را سپری می کند. به طور همزمان کامبیز روشن روان ساخت موسیقی فیلم را بر عهده دارد و احمد کلانتری نیز مشغول صدا گذاری و میکس است تا اثر به موقع برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال آماده شود."



"راننده تاکسی" که بر اساس متنی از قربان محمدپور ساخته می شود، یک اثر اجتماعی کمدی است که تمامی لوکیشن های آن در تهران قرار دارد. داستان فیلم درباره یک راننده تاکسی است که با مسافری خارجی به نام جنیفر آشنا می شود و این آشنایی سرآغاز همکاری راننده برای سرقت از موزه ایران باستان است که با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه می شود.



لاله اسکندری، محمدرضا داودنژاد، نیکو خردمند، هیلدا رنجبران و ثریا قاسمی بازیگران فیلم هستند. تورج منصوری مدیر فیلمبرداری، عبداله اسکندری طراح چهره پردازی، مجید میرفخرایی طراح هنری، شیرین شازده احمدی طراح صحنه و لباس و اکبر اصفهانی عکاس "راننده تاکسی" هستند و رسانه بین المللی فیلمسازان تهیه آن را بر عهده دارد.



آخرین ساخته صباغزاده فیلم سینمایی "پیشنهاد 50 میلیونی" بود که دی 84 در سینماهای تهران بر پرده رفت. این فیلم داستان جوانی به نام برمک است که با گرفتن مرخصی کوتاه مدت از زندان برای دزدیدن یک بازیگر مشهور سینما اقدام می کند تا 50 میلیون از خانواده بازیگر دریافت کند. خسرو شکیبایی، شهاب حسینی، ماهایا پطروسیان، نیکو خردمند و مهران رجبی بازیگران فیلم بودند.