عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- وزیر امورخارجه ژاپن از ایران خواست تا تحریم های سازمان ملل متحد را بپذیرد و همچنین به میزمذاکره بازگردد.
-"ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی و "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روزگذشته در دیدار با یکدیگر در بیت المقدس درباره پیشبرد روند صلح درخاورمیانه به توافق رسیدند.
-مراسم خاکسپاری "صفر مراد نیازوف" رئیس جمهوری ترکمنستان صبح امروز آغاز شد.
-جنبش حماس درواکنش به دیدار ابومازن و اولمرت اعلام کرد : در این دیدار رژیم صهیونیستی بر مواضع پیشین خود همچنان تاکید کرد.
-"محمد البرادعی" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه ایران اعلام کرد : این آژانس به تحقیقات خود درباره برنامه هسته ای ایران ادامه می دهد.
- نماینده روسیه در سازمان ملل متحد از متن پایانی قطعنامه شورای امنیت علیه ایران ابراز خرسندی کرد.
کاخ سفید اعلام کرد که "رابرت گیتس" وزیر دفاع جدید آمریکا با "جرج بوش" رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد.
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