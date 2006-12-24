مفتون امینی : آثار پست مدرن ها برای فارسی زبانان خارجی قابل هضم نیست

یکی از راه های تبلیغ و تبیین زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور ، به ویژه سرزمین ها و اقوام فارسی زبان ، توزیع اشعار شاعران موفق و تثبیت شده ایرانی در آن مناطق است .

یدالله مفتون امینی شاعر معاصر در گفتگو با مهر ، با اشاره به بخش فارسی زبانان جشنواره شعر فجر ، افزود : دولت باید کتابهای شعر فارسی را با همان قیمتی که در داخل کشور توزیع می شود ، در خارج از کشور توزیع کند .



شاعر " عصرانه در باغ رصد خانه " تصریح کرد : می توان این کار را از خریداری کتابهای شاعرانی چون : حمید مصدق ، محمد رضا شفیعی کدکنی ، فریدون مشیری و قیصرامین پور آغاز کرد ، زیرا به نظر من ارسال اشعار شاعران نوگرایی چون " نیما یوشیج " و یا شاعران پست مدرن ، برای فارسی زبانان خارج از کشور قابل هضم نیست .



وی یادآور شد : مشخصا توزیع اشعار چهره های تثبیت شده شعرمعاصر ایران به ویژه از دهه های 40 ، 50 ، 60 و 70 در مناطقی چون : قندهار ، کابل و جلال آباد با توفیق روبرو خواهد شد ، چرا که شعر فارسی در این مناطق طرفداران بیشماری دارد .



امینی در ادامه اظهار داشت : مایلم درباره بخش فارسی زبانان جشنواره بین المللی شعر فجر بیشتر بدانم که قطعا اطلاعات خود را در این باره از طریق مطبوعات کامل خواهم کرد .