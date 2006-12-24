کتابخانه های کشور به گیت امنیتی مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر ، کار نصب گیت های امنیتی در کتابخانه ها فکری است که نخستین بار در کتابخانه وزارت امور خارجه ، پس از آن در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی و در ساختمان جدید کتابخانه ملی عملی شد با این هدف که از خروج منابع و آرشیو کتاب جلوگیری به عمل آید .

با این حال در برخی از کتابخانه ها همچنان به طرق مختلف کتابها از منابع خارج می شود و به بیرون از کتابخانه انتقال پیدا می کنند . این پدیده غیر فرهنگی که پرواز کتاب نام دارد توسط برخی از مراجعه کنندگان به کتابخانه ها انجام می شود .

به تازگی فکر نصب گیت های امنیتی جدید که همه صفحات کتابها را به صورت نامرئی علامت گذاری می کنند و در عین حال هیچ آسیبی هم به کتاب وارد نمی کنند توسط مدیران برخی از کتابخانه های کشور مطرح شده است .

از طرف دیگر کتابخانه های کشور از بابت ورود مواد اتش زا در امان نیستند و همیشه این خطر بالقوه وجود داشته است که برخی با وارد کردن مواد منفجره دست به تخریب کتابخانه ها بزنند اتفاقی که در جریان اشغال عراق اتفاق افتاد و بارها از کتابخانه ها به عنوان اهداف تروریستی بهره برداری شد .

به تازگی کتابخانه مجلس شورای اسلامی در صدد نصب سیستم امنیتی جدیدی بر آمده است که از پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا برای جلوگیری از مواد غیر متعارف به کتابخانه و همچنین جلوگیری از خروج منابع مکتوب بهره می گیرد .