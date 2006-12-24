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۳ دی ۱۳۸۵، ۸:۳۶

با هدف تعدیل پدیده پرواز کتاب ؛

کتابخانه های کشور به گیت امنیتی مجهز می شوند

کتابخانه های کشور به گیت امنیتی مجهز می شوند

برخی از کتابخانه های مهم کشور که با پدیده موسوم به پرواز کتاب ( از دست دادن منابع ) مواجه هستند ، به زودی گیت های امنیتی ویژه حراست از منابع مکتوب خود را نصب خواهند کرد .

به گزارش خبرنگار مهر ، کار نصب گیت های امنیتی در کتابخانه ها فکری است که نخستین بار در کتابخانه وزارت امور خارجه ، پس از آن در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی و در ساختمان جدید کتابخانه ملی عملی شد با این هدف که از خروج منابع و آرشیو کتاب جلوگیری به عمل آید .

با این حال در برخی از کتابخانه ها همچنان به طرق مختلف کتابها از منابع خارج می شود و به بیرون از کتابخانه انتقال پیدا می کنند . این پدیده غیر فرهنگی که پرواز کتاب نام دارد توسط برخی از مراجعه کنندگان به کتابخانه ها انجام می شود .

به تازگی فکر نصب گیت های امنیتی جدید که همه صفحات کتابها را به صورت نامرئی علامت گذاری می کنند و در عین حال هیچ آسیبی هم به کتاب وارد نمی کنند توسط مدیران برخی از کتابخانه های کشور مطرح شده است .

از طرف دیگر کتابخانه های کشور از بابت ورود مواد اتش زا در امان نیستند و همیشه این خطر بالقوه وجود داشته است که برخی با وارد کردن مواد منفجره دست به تخریب کتابخانه ها بزنند اتفاقی که در جریان اشغال عراق اتفاق افتاد و بارها از کتابخانه ها به عنوان اهداف تروریستی بهره برداری شد .

به تازگی کتابخانه مجلس شورای اسلامی در صدد نصب سیستم امنیتی جدیدی بر آمده است که از پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا برای جلوگیری از مواد غیر متعارف به کتابخانه و همچنین جلوگیری از خروج منابع مکتوب بهره می گیرد .
کد مطلب 425634

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