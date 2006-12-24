بوش با وزیر دفاع جدید آمریکا رایزنی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، قرار بود که رابرت گیتس گزارشی از مذاکرات خود با رهبران عراقی را در اختیار بوش قرار دهد.

" بلین رتمایر" سخنگوی کاخ سفید طی بیانیه ای گفت:" رئیس جمهور در حال قرار دادن همه گزینه ها بر روی میز برای حرکت به سوی جلو است."

رتمایر تصریح کرد : در دیدار بوش و گیتس در کمپ دیوید ، کاندولیزا رایس وزیر امورخارجه آمریکا ، استفان هادلی مشاور امنیت ملی و جک کروچ معاون هادلی حضور داشتند.کاخ سفید جزئیات بیشتری از دیدار آنها را ارائه نکرد.

گیتس به همراه پیتر پیس رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به عراق سفر کرد که دیگر اعضای ارشد وزارت امور خارجه و مقامهای شورای امنیت ملی نیز وی را همراهی کردند.

گزارش گیتس در زمانی صورت می گیرد که دولت بوش در حال بررسی برخی تغییرات در سیاست عراق است که قرار است این تغییرات ماه آتی اعلام شود.

رابرت گیتس پیش از آغاز جلسه روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: در دیداری که با نظامیان آمریکایی و سران عراقی در بغداد داشتم به خوبی از وضعیت فعلی عراق آگاه شدم و اطلاع یافتم که مقامهای عراقی خواهان ادامه همکاری نزدیک با آمریکا هستند و ازسوی دیگر عراقی ها با افزایش شمار نیروهای نظامی آمریکا در کشورشان مشکلی ندارند. گیتس در ادامه افزود: ملاقات امروز تاثیر زیادی بر نوع تصمیم آمریکا در قبال عراق خواهد داشت.

رابرت گیتس روز پنجشنبه 30 آذر با رئیس جمهوری عراق درباره اوضاع سیاسی و امنیتی این کشور گفتگو کرد.

چندی پیش یکی از اعضای دموکرات گروه تحقیق عراق اخیرا هشدار داد که اگر دولت آمریکا استراتژی خود را در عراق تغییر ندهد؛ در باتلاق این کشور فرو خواهد رفت .

گروه تحقیق عراق با انتشار گزارش خود در6 دسامبر(15 آذر) خواستارخروج نظامیان آمریکایی تا اوایل سال 2008 همراه با افزایش سرعت آموزش نیروهای عراقی شده است .

این گروه همچنین در گزارش خود خواستار گفتگوهای مستقیم آمریکا با ایران وسوریه برای حل درگیریها در خاورمیانه شده است که کاخ سفید تا کنون در برابر این توصیه مقاومت کرده است .