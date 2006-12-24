یک فعال نشر : ناشر حرفه ای در تعامل با مخاطب و مولف شناخته می شود

مدیرنشر" سنبله " مشهد درباره تعریف ناشرحرفه ای در توضیح این مطلب به خبرنگارمهر ، گفت : یک ناشرحرفه ای رابطه خود را در تعامل با نویسنده و مخاطب آثاری که به دست چاپ می سپارد به گونه ای تعریف می کند که هم از طرفی بازخورد مثبت از آنها دریافت کند و هم سطح کیفی تولیدات خود را افزایش دهد .

وی افزود : دراین میان تعداد عناوین منتشره ازسوی ناشرهم فاکتور مهم و تعیین کننده ای است که می توان بر اساس آن یک ناشر را حرفه ای محسوب کرد اما این ملاک دقیق و مشخصی نیست و باید تعداد عناوین کتابهایی که یک ناشر به چاپ می رساند را هم تنها به عنوان یک ملاک در نظر گرفت .

حسین معینی درادامه تصریح کرد : فاکتورمهم درشناخت ناشرحرفه ای این است که یک ناشرحرفه ای بتواند براساس نیازهای روز جامعه کتاب چاپ کند و کسی که بتواند روز فرهنگ جامعه تاثیرگذار باشد را به عنوان یک فرد حرفه ای می شناسیم .

وی تصریح کرد : کسی که بتواند براساس نیازهای روزجامعه کتاب چاپ کند و این نیازها را تشخیص بدهد حرفه ای است وگرنه ازهر ناشری در مورد دلیل انتشار کتاب سئوال شود ، خواهد گفت که جامعه به این کتاب نیاز داشته است ولی این نیاز سنجی زمانی صحیح است که مبتنی بر تحقیق و پژوهش از جامعه صورت گرفته باشد .