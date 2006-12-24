قبل از یادگیری ساز باید آواز را آموخت؛ بررسی نقش و تاثیر کارگاه آموزشی آواز در ایران

حسین عمومی نوازنده نی ضمن بیان این مطلب در خصوص برگزاری کلاس های آواز به خبرنگار مهر گفت: در تجربیات شخصی ام به تمام شاگردانم سفارش می کنم که قبل از اینکه دست به ساز بزنند اول آواز کار کنند تا با اوزان و سیلاب های صوتی آشنا شوند و بر مبنای آن ساز بزنند.

این نی نواز و مدرس دانشگاه به دانستن پیشینه هر هنری اشاره کرد وگفت: به نظر من برای یاد گیری هر هنری در ابتدا باید پیش نیاز و یا به عبارت بهتر پیشینه آن هنر را یاد گرفت و گمان می کنم که آواز یکی از اساسی ترین پیش نیازهای آموزش موسیقی در شکل کلی است؛ به این منظور که آواز مجموعه ای منسجم از شکل کلی موسیقی ایران را پیش روی هنر آموز می گذارد بنابراین با برگزاری هر گونه کلاس آواز موافق هستم.

وی در ادامه به تحقیقی که چندی پیش درباره تغییر ساختار ساز نی ارائه داده بود اشاره کرد و گفت: در طول 40 سال تحقیق در زمینه ساز نی، نوعی جدیدی ازساختار نی را ارائه کرده ام، به این منظور که نی به طور سنتی دارای گستره صوتی به وسعت حدود 5 دانگ ونیم است که با اضافه کردن نتهای غایب بین صدای اول ودوم و اضافه کردن یک نت زیر، در نتیجه بم ترین صدای نی دارای گستره صوتی به اندازه شش دانگ خواهد شد.

"حسین عمومی " نی نواز در پایان درباره تغییر ساختار دف و تنبک گفت: تجربیاتی در زمینه کامل کردن سازهای دف و تنبک نیز داشته ام به این منظور که ساز تنبک و دف قابلیت کوک شدن را پیدا کرده اند و مثل دیگر سازهای زهی قابلیت هم نوا شدن با ساز های دیگر را دارند.