تجدیدنظر در همکاری با آژانس

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود آورده است : آنچه آشکارا سیاسی کاری آمریکا و سه کشور اروپائی (انگلیس فرانسه و آلمان ) را در ماجرای پرونده هسته ای ایران نشان میدهد یکی اینست که همه مسئولان آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها اعلام کرده اند که در فعالیت های هسته ای ایران هیچ انحرافی مشاهده نشده و دیگر اینکه خود دولتمردان آمریکائی و سه کشور اروپائی نیز به این واقعیات اذعان دارند و هیچ دلیلی برای متهم کردن ایران به فعالیت های غیرصلح آمیز ندارند.

در ادامه این سرمقاله تصریح شده است : همین واقعیت نشان می دهد موضوع فعالیت های هسته ای یک بهانه است و هدف آمریکا و سه کشور اروپائی اینست که به پرونده هسته ای ایران ماهیت امنیتی بدهند و راه را برای وارد ساختن فشارهای بعدی به ملت و مسئولان ایرانی هموار سازند. پرونده هسته ای هر کشوری که عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی است تا زمانی که در خود آژانس مطرح است همه بررسی هائی که درباره آن صورت میگیرد جنبه حقوقی و فنی دارد.

روزنامه "جمهوری اسلامی" می افزاید : هنگامی که پرونده ای به شورای امنیت سازمان ملل برده می شود مفهوم این اقدام اینست که این پرونده از جنبه حقوقی و فنی خارج شده و جنبه امنیتی پیدا کرده است . نکته مهم در مورد پرونده هسته ای ایران اینست که این پرونده را خود آژانس بین المللی انرژی هسته ای به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع نداده بلکه آمریکا با اعمال نفوذ سیاسی آنرا به شورای امنیت کشانده و البته سه کشور اروپائی را نیز در این داستان با خود همراه کرده است .

سرمقاله " روزنامه جمهوری اسلامی متذکر شده است : درست به همین دلیل است که همه صاحبنظران مسائل هسته ای مسئولان کنونی و قبلی آژانس بین المللی انرژی هسته ای و حتی خود دولتمردان آمریکائی و سه کشور اروپائی بارها به خالی بودن دست آمریکا و اروپا در این ماجرا اعتراف کرده اند و همین اعترافات آشکارا نشان داده است که اصولا مطرح شدن پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل یک اقدام سیاسی است و آمریکا و سه کشور اروپائی با این اقدام در پی رسیدن به اهداف سیاسی مورد نظر خود هستند.

روزنامه "جمهوری اسلامی" اضافه کرده است : دوگانه بودن برخورد قدرتهای غربی با موضوع هسته ای نیز نکته دیگری است که طشتت رسوایی آنها و البته سازمان ملل را از بام جهان به زمین میاندازد و پرده از چهره سیاسی کار آنها بر میدارد. سالها بود که همه کشورهای منطقه خاورمیانه درباره فعالیت های اتمی رژیم صهیونیستی هشدار میدادند و با استناد به اطلاعات واقعی اعلام میکردند که این رژیم غاصب زرادخانه هسته ای با حداقل 200 کلاهک اتمی دارد ولی نه تنها آمریکا و اروپا و سازمان ملل به این هشدارها کمترین توجهی نمی کردند بلکه مسئولان رژیم صهیونیستی نیز به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه کسب اطلاعات و بازدید از تاسیسات اتمی خود را نمیدادند و هنگامی که محمد البرادعی رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی دو سال قبل به فلسطین اشغالی رفت به او هم اجازه بازدید از این تاسیسات را ندادند.

در ادامه این سرمقاله تصریح شده است : این بی اعتنایی های صهیونیست ها نه تنها موجب عکس العمل غربی ها و سازمان ملل نشد بلکه رژیم صهیونیستی همچنان از حمایت های سیاسی و مالی آنها برخوردار بود. حتی در ماجرای جنایاتی که ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه تابستان امسال علیه مردم لبنان مرتکب شد سازمان ملل تحت نفوذ آمریکا نتوانست این جنایات را متوقف کند و آنچه سرانجام موجب صدور قطعنامه آتش بس شد پیروزی های حزب الله بود. رسوایی بزرگتر اینکه حتی اعتراف ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی که اخیرا تصریح کرد این رژیم سلاح اتمی در اختیار دارد نیز هیچ عکس العملی را از سوی غربی ها و سازمان ملل بر نیانگیخت و علیرغم اعتراضات گسترده کشورهای منطقه خاورمیانه مجامع بین المللی هیچ اقدامی برای حتی بررسی این موضوع انجام ندادند. این سیاست دوگانه نیز دلیل دیگری است که سیاسی کاری آمریکا و سه کشور اروپائی را به اثبات می رساند کما اینکه آلت فعل بودن سازمان ملل را نیز آشکارا نشان میدهد. جای تاسف بسیار است که سازمان ملل به عنوان بزرگترین مجمع جهانی با هدف اعلام شده برقراری صلح در جهان و حمایت از ملت های مظلوم خود آلت دست قدرت های سلطه طلب و زیاده خواه گردیده و نه تنها به وظایف خود عمل نمی کند بلکه درست در جهت عکس آن در حرکت است . با اینهمه رسوائی برای سازمان ملل دیگر اعتباری باقی نمانده تا به تصمیمات آن بتوان اعتنا کرد.

در پایان سرمقاله جمهوری اسلامی آمده است : تصویب قطعنامه دیشب شورای امنیت سازمان ملل به پیشنهاد آمریکا و سه کشور اروپایی عملا ثابت کرد که این قطعنامه فاقد اعتبار قانونی است . زیرا اقدام شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران دارای ماهیت سیاسی است و تهیه کنندگان پیش نویس این قطعنامه فعالیت های هسته ای ایران را بهانه ای برای برخورد با نظام جمهوری اسلامی قرار داده اند. آنها با اصل نظام جمهوری اسلامی مشکل دارند و دقیقا به همین دلیل آمریکا و همدستانش باید اینبار با عکس العملی جدی و قاطع از ناحیه نظام جمهوری اسلامی مواجه شوند. ما باید در همکاریهایمان با آژانس بین المللی انرژی اتمی تجدیدنظر نمائیم و بدون اعتنا به هیاهوی قدرتهائی که آژانس و سازمان ملل را تحت سیطره خود دارند به فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود ادامه دهیم . اکنون فناوری هسته ای در ایران بومی شده و ما برای ادامه راهی که در پیش گرفته ایم نیازی به کسی نداریم . بنابر این مسئولان نظام با پشتوانه عظیم مردمی که این نظام دارد و یکبار دیگر در انتخابات 24 آذر نیز این واقعیت به اثبات رسیده بی اعتنا به تهدیدها و قطعنامه ها و با تجدیدنظر در همکاریهائی که با آژانس داریم سطح فعالیت های هسته ای را ارتقا دهند و تا رسیدن به چرخه کامل سوخت و بالاترین سطوح فناوری هسته ای به پیش بروند.