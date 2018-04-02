باید ۳ نماینده در میان ۵۰ بازیکن اول تنیس روی میز دنیاداشته باشیم

مهرداد علی قارداشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بازی های کشورهای اسلامی، مسابقات قهرمانی آسیا و مسابقات قهرمانی جهان سه رویداد رسمی و مهمی بود که تنیس روی میز در سال ۹۶ در آنها حضور داشت، در مورد عملکرد کلی ورزشکاران این رشته در سال گذشته و مهمترین اولویت های موردنظر در سال جدید توضیح داد.

وی تصریح کرد: همیشه این گونه نیست که پینگ پنگ بازان در مسابقات مختلف و بر اساس سیدگذاری انجام شده، مقابل حریفانی که رنکینگ پایین تری از خود دارند شکست بخورند و یا الزاما مقابل حریفانی با رنکینگ بالاتر برنده باشند.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز در این رابطه ادامه داد: در بازی های کشورهای اسلامی تیم مردان ایران در سید یک مسابقات قرار داشت و در نهایت هم موفق به عنوان قهرمانی شد. در بخش انفرادی همین رقابت ها، بازیکنان کشورهای دیگر و از جمله چین سید یک و دو مسابقات بودند، با این حال برادران عالمیان موفق شدند نفراتی که خیلی قوی تر از خودشان بودند را شکست دهند. در بخش بانوان همین بازی ها شرایط کمی ویژه تر بود. بازیکنانمان توانستند شروع خوبی در مسابقات داشته باشند و در بخش تیمی قهرمان شوند. در بخش انفرادی هم ندا شهسواری به عنوان سید چهارم صاحب جایگاه چهارم شد.

قارداشی با یادآوری اینکه برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ترکیب تیم ملی نسبت به همیشه جوانتر انتخاب شد، خاطرنشان کرد: با نظر کادر فنی تیم ملی بازیکنانی مانند برادران عالمیان برای مسابقات جهانی کشورهای اسلامی انتخاب شدند و برای ترکیب تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا بیشتر از بازیکنانی که در رقابت های انتخابی تیم ملی حضور داشتند و نتایج قابل قبولی هم گرفتند استفاده شد.

وی با بیان اینکه در مسابقات قهرمانی آسیا و بر اساس ترکیب اعزامی نتایج معقولی گرفتیم، یادآور شد: در مسابقات جهانی هم عملکرد تیم اعزامی طبق پیش بینی ها بود. هم در بخش انفرادی و دو نفره این رقابت ها، مراحل اصلی به صورت حذفی برگزار می شود. پیش بینی مدال نداشتیم اما انصافا بازیکنان خیلی خوب ظاهر شدند. جزو معدود دفعاتی بود که نفرات ما توانستند به جدول اصلی راه پیدا کنند.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز تصریح کرد: نتیجه حضور در این رقابت های رسمی و خیلی از مسابقات دیگری که برگزاری آنها زیر نظر فدراسیون جهانی انجام می شود، ارتقای پینگ پنگ بازان در رنکینگ جهانی بود. آنها نسبت به دو سال پیشکه ما فدراسیون را تحویل گرفتیم، وضعیت بهتری در رده بندی جهانی دارند. اینکه بازیکنان ما در رنکینگ جهانی درجا نزدند و عقب گرد نداشتند، با توجه به برنامه ای که در سایر کشورها در دستور کار است، قابل قبول می باشد.

قارداشی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه تنیس روی میز پرطرفدارترین رشته ورزشی در جهان است، گفت: ۲۲۶ کشور عضو فدراسیون جهانی هستند و در واقع تنیس روی میز پرعضوترین رشته است، از این حیث رشته هایی مثل والیبال، دوومیدانی و فوتبال در رده های بعدی قرار دارند. در واقع تنیس روی میز محبوبیت بالایی دارد و در خیلی از کشورها از لیگ های باکیفیت برخوردار است. با این اوصاف کسب مقام در مسابقات مختلف راحت نیست اما تمام تلاش ما این است که بهترین نتایج ممکن را کسب کنیم.

وی با بیان اینکه کسب نتایج معقول در مسابقات مختلف در کنار کسب سهمیه المپیک آرژانتین عمده هدف ما برای سال۹۷ است، یادآور شد: طبق وعده ای که در مجمع۲۲ اسفندماه فدراسیون از طرف نماینده وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک داده شد، در بازی های آسیایی اندونزی تیم مردان و زنان ما با ترکیب کامل حضور خواهند داشت. این برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که چنین شرایطی برای تنیس روی میز مهیا شده و قطعا این به واسطه موفقیت های اخیر است.

قارداشی همچنین با بیان اینکه مسابقات قهرمانی جهان یکی از مهمترین رویدادهای سال ۹۷ تنیس روی میز است، اظهار داشت: سال هاست که در بخش مردان در دسته دوم جهان هستیم. هدف این است که امسال بتوانیم به دسته یک صعود کنیم. در بخش بانوان هم حفظ موقعیت در دسته دوم جهانی اولویتمان است که البته کار ساده ای هم نیست.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز در پایان گفتگو با خبرنگار مهر و با یادآوری اینکه در حال حاضر نیما و نوشاد عالمیان به عنوان تنها بازیکنان ایرانی در جمع ۱۰۰ بازیکن برتر رنکینگ جهانی هستند، گفت: مهمترین هدفی که در فدراسیون تنیس روی میز دنبال می شود این است که بتوانیم در میان ۵۰ بازیکن اول دنیا سه نماینده داشته باشیم که در این صورت حضورمان در هر رویدادی قطعا با نتایج خوب همراه خواهد شد. این هدفی است که در قالب بسیاری از برنامه ها و مسابقاتی که امسال در آن ها حضور خواهیم داشت، دنبال می کنیم.