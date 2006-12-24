  1. سیاست
  2. سایر
۳ دی ۱۳۸۵، ۹:۴۹

واکنش صدراعظم آلمان به تصویب قطعنامه ضد ایرانی:

جامعه بین المللی خواهان حل دوستانه موضوع هسته ای ایران است

جامعه بین المللی خواهان حل دوستانه موضوع هسته ای ایران است

صدراعظم آلمان شب گذشته با استقبال از تصویب قطعنامه ای بر ضد ایران به سبب فعالیتهای هسته ای صلح آمیزش در شورای امنیت، آن را گامی مهم قلمداد کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"آنجلا مرکل" درسخنانی در برلین تصریح کرد : قطعنامه اخیر شورای امنیت می تواند ایران را وادار به انجام تعهدات خود در قبال آژانس بین المللی انرژی اتمی و جامعه بین المللی کند .

صدراعظم آلمان با مهم خواندن توافق نهایی اعضای شورای امنیت در قبال موضوع هسته ای ایران خاطر نشان کرد : جامعه بین المللی در عین حال خواهان حل دوستانه موضوع هسته ای ایران است .

" فرانک - والتر اشتاین مایر " وزیر امورخارجه آلمان نیز با استقبال از تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه ایران ادعا کرد : تصویب این قطعنامه پس از آنکه ایران از همکاری با جامعه بین المللی درباره فعالیتهای هسته ای خود سر باز زد کاملاً ضرورت داشت .

وزیرامورخارجه آلمان همچنین از ایران خواست تا با اجرای قطعنامه تصویب شده مسیر تداوم گفتگوها را همچنان باز بگذارد .

"اشتاین مایر" افزود : آلمان در کنار سایر کشورهای متحد خود در قبال موضوع هسته ای ایران همچنان به تلاشهای خود در جهت یافتن یک راهکار عملی برای حل دیپلماتیک و مسالمت آمیز موضوع هسته ای این کشور ادامه می دهد .

شورای امنیت شب گذشته اعلام کرد که این قطعنامه برنامه های هسته ای ، و موشک های بالستیک ایران را هدف قرار داده که توقف غنی سازی را متوقف نکرده است. 

این قطعنامه که از سوی فرانسه، انگلیس و آلمان ارائه شده بود، مدتهاست که با مخالفت روسیه و چین روبرو بود ودر این مدت نیز  کشورهای اروپایی تغییراتی را در پیش نویس قطعنامه خود انجام داده بودند.

کد مطلب 425648

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها