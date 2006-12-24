جامعه بین المللی خواهان حل دوستانه موضوع هسته ای ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"آنجلا مرکل" درسخنانی در برلین تصریح کرد : قطعنامه اخیر شورای امنیت می تواند ایران را وادار به انجام تعهدات خود در قبال آژانس بین المللی انرژی اتمی و جامعه بین المللی کند .

صدراعظم آلمان با مهم خواندن توافق نهایی اعضای شورای امنیت در قبال موضوع هسته ای ایران خاطر نشان کرد : جامعه بین المللی در عین حال خواهان حل دوستانه موضوع هسته ای ایران است .

" فرانک - والتر اشتاین مایر " وزیر امورخارجه آلمان نیز با استقبال از تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه ایران ادعا کرد : تصویب این قطعنامه پس از آنکه ایران از همکاری با جامعه بین المللی درباره فعالیتهای هسته ای خود سر باز زد کاملاً ضرورت داشت .

وزیرامورخارجه آلمان همچنین از ایران خواست تا با اجرای قطعنامه تصویب شده مسیر تداوم گفتگوها را همچنان باز بگذارد .

"اشتاین مایر" افزود : آلمان در کنار سایر کشورهای متحد خود در قبال موضوع هسته ای ایران همچنان به تلاشهای خود در جهت یافتن یک راهکار عملی برای حل دیپلماتیک و مسالمت آمیز موضوع هسته ای این کشور ادامه می دهد .

شورای امنیت شب گذشته اعلام کرد که این قطعنامه برنامه های هسته ای ، و موشک های بالستیک ایران را هدف قرار داده که توقف غنی سازی را متوقف نکرده است.

این قطعنامه که از سوی فرانسه، انگلیس و آلمان ارائه شده بود، مدتهاست که با مخالفت روسیه و چین روبرو بود ودر این مدت نیز کشورهای اروپایی تغییراتی را در پیش نویس قطعنامه خود انجام داده بودند.