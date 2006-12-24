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۳ دی ۱۳۸۵، ۹:۵۴

ارائه امکانات به زائران خانه خدا انجام فریضه حج را تسهیل می کند

ارائه امکانات به زائران خانه خدا انجام فریضه حج را تسهیل می کند

شرکت کنندگان در نشست "سهولت در مناسک حج" اعلام کردند: به منظور تسهیل در امر زیارت بیت الله الحرام باید تدابیر و اقداماتی در نظر گرفته شود تا زیارت زائران به آسانی و امنیت و راحتی صورت گرفته و بتوانند فریضه الهی حج را به خوبی انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، در پی برگزاری نشست " اهداف سهولت در مناسک حج" که دیروز شنبه 2 دی در عربستان آغاز شد، فؤاد عبدالسلام فارسی وزیر حج عربستان گفت: باید زمینه ای فراهم شود تا ادای رکن اسلام که همان فریضه الهی حج است به آسانی و سهولت انجام گیرد.

دکتر ابراهیم احمد شبوح مدیر مؤسسه تفکر اسلامی آل بیت اردن در این نشست اظهار داشت: در حج دو نوع سهولت و آسانی وجود دارد، یکی سهولت شرعی است که شخص توانایی زیارت خانه خدا را داشته باشد و دیگری ارائه امکانات مناسب برای زائران خانه خدا است تا امنیت و راحتی آنها فراهم شود، این امکانات شامل خوردنیها، نوشیدنیها و محل اسکان زائران است.

دکتر هشام عباس دبیر کل این نشست نیز تصریح کرد: در این راستا باید میان کارشناسان، استادان و علما دیدارهای فکری و میدانی صورت گیرد تا تبادل اخبار و اطلاعات به منظور تسهیل امر زیارت صورت و تدابیر خاصی در این زمینه اتخاذ شود.

وی افزود: انتخاب این موضوع برای این نشست بسیار مناسب بود، زیرا منجر به انسجام و هماهنگی زائران و وحدت آنها شده و زمینه های سهولت و آسانی زیارت آنها را فراهم می کند، چرا که حج فریضه ای شرعی و اسلامی و اهداف آن نیز فضیلت و رحمت از سوی خداوند برای زائران است که زائران باید به آن اهتمام ورزند.

دبیر کل نشست مذکور یاد آور شد: اهتمام به مسئله حج، اهتمام به امور مسلمانان، افزایش حمایت از آنها و همکاری با آنها ضروری بوده و زمینه های ارتقاء معنویت را به وجود می آورد.  

کد مطلب 425649

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