ارائه امکانات به زائران خانه خدا انجام فریضه حج را تسهیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، در پی برگزاری نشست " اهداف سهولت در مناسک حج" که دیروز شنبه 2 دی در عربستان آغاز شد، فؤاد عبدالسلام فارسی وزیر حج عربستان گفت: باید زمینه ای فراهم شود تا ادای رکن اسلام که همان فریضه الهی حج است به آسانی و سهولت انجام گیرد.

دکتر ابراهیم احمد شبوح مدیر مؤسسه تفکر اسلامی آل بیت اردن در این نشست اظهار داشت: در حج دو نوع سهولت و آسانی وجود دارد، یکی سهولت شرعی است که شخص توانایی زیارت خانه خدا را داشته باشد و دیگری ارائه امکانات مناسب برای زائران خانه خدا است تا امنیت و راحتی آنها فراهم شود، این امکانات شامل خوردنیها، نوشیدنیها و محل اسکان زائران است.

دکتر هشام عباس دبیر کل این نشست نیز تصریح کرد: در این راستا باید میان کارشناسان، استادان و علما دیدارهای فکری و میدانی صورت گیرد تا تبادل اخبار و اطلاعات به منظور تسهیل امر زیارت صورت و تدابیر خاصی در این زمینه اتخاذ شود.

وی افزود: انتخاب این موضوع برای این نشست بسیار مناسب بود، زیرا منجر به انسجام و هماهنگی زائران و وحدت آنها شده و زمینه های سهولت و آسانی زیارت آنها را فراهم می کند، چرا که حج فریضه ای شرعی و اسلامی و اهداف آن نیز فضیلت و رحمت از سوی خداوند برای زائران است که زائران باید به آن اهتمام ورزند.

دبیر کل نشست مذکور یاد آور شد: اهتمام به مسئله حج، اهتمام به امور مسلمانان، افزایش حمایت از آنها و همکاری با آنها ضروری بوده و زمینه های ارتقاء معنویت را به وجود می آورد.