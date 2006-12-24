هنوز هم می توان از راه مذاکره و تفاهم موضوع هسته ای ایران را حل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، آژانس بین المللی انرژی اتمی در پی تصویب قعطنامه ضد ایرانی در شورای امنیت اعلام کرد که حاضر است مفاد این قطعنامه را به مرحله اجرا بگذارد.

بر همین اساس محمد البرادعی، مدیر کل آژانس، و برخی دیگر از کارشناسان آژانس این قطعنامه را تعدیل شده خوانده و گفتند: قطعنامه جدید فقط همکاری در زمینه فروش فناوری و تجهیزات هسته ای به ایران را مد نظر قرار داده است.

البرادعی در ادامه اعلام کرد که هنوز هم می توان از طریق مذاکره و تفاهم، مسئله ایران را حل کرد.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ابراز عقیده کرد که راه حل بلند مدت درباره برنامه هسته ای ایران باید بر پایه مذاکره استوار باشد.

شورای امنیت شب گذشته قطعنامه ضد ایرانی را به تصویب رساند که این قطعنامه، برنامه های هسته ای و موشک های بالستیک ایران را مورد هدف قرار داده که توقف غنی سازی را متوقف نکرده است.

شورای امنیت مدعی است که ایران با ادامه فعالیت های هسته ای خود و متوقف نکردن غنی سازی می تواند تهدیدی بزرگ به شمار رود.

این قطعنامه که از سوی فرانسه، انگلیس و آلمان ارائه شده بود؛ از مدتها پیش با مخالفت روسیه و چین روبرو بود ودر این مدت نیز کشورهای اروپایی تغییراتی را در پیش نویس قطعنامه خود انجام دادند.

در قطعنامه مذکور از ایران خواسته شده است تا تمام فعالیت های تحقیقاتی خود در زمینه غنی سازی اورانیوم را که به زعم تهیه کنندگان این قطعنامه، می تواند برای تولید سوخت برای نیروگاههای هسته ای و همین طور برای ساخت بمب مورد استفاده قرار گیرد، متوقف کند.

همچنین در این قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است تا فعالیت های تحقیق و توسعه را که می تواند در ساخت و یا تولید بمب اتمی استفاده شود، متوقف کند.