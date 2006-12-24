الشعب با درخشش بازیکنان ایرانی صدرنشین ماند/ سامره بهترین گلزن لیگ امارات

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای امارات روز گذشته با برگزاری سه دیدار آغاز شد که طی آن تیمهای الشعب، الوحده و الشباب برابر حریفان خود صاحب برتری شدند.

الشعب همانند هفته های گذشته تحت تاثیر بازی فوق العاده علی سامره و جواد کاظمیان در خانه با نتیجه 3 بر یک النصر را شکست داد. در این بازی الشعب ابتدا با گل دقیقه 28 جواد کاظمیان از مهمان پیش افتاد ونیمه نخست را با پیروزی یک بر صفر پشت سر گذاشت.

با گذشت 9 دقیقه از آغاز نیمه دوم النصر توسط ولید مراد گل تساوی را وارد الشعب کرد. دریافت گل تساوی انگیزه یاران سامره و کاظمیان را برای دستیابی به پیروزی دوچندان کرد و این تیم توانست با حملات پرتعداد برتری را آن خود کنند. انتظار الشعب برای زدن گل دوم چندان طولانی نشد و این تیم توانست 14 دقیقه پس از دریافت گل تساوی توسط علی سامره به گل دوم دست یابد. سامره بازهم در نقش گلزن ظاهر شد و توانست در دقیقه 73 از روی نقطه پنالتی برای سومین بار دروازه النصر را باز کرده و شکستی دیگر را به یاران مجیدی و برهانی تحمیل کند.

با این نتیجه جمع امتیازات الشعب به عدد 10 رسید و با تفاضل گل 9+ صدرنشینی خود را در لیگ امارات تداوم بخشید.

در دیگر بازیهای روز گذشته الوحده در خانه موفق به کسب برتری 2 برصفر مقابل الاهلی شد و با 17 امتیاز به رده دوم جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای امارات صعود کرد. در این بازی ایلی کروپبی (61) و بشیرسعید(66) برای الوحده گلزنی کردند.

الشباب نیز با نتیجه 2 بر یک دبی را مغلوب کرد و با صعود 4 پله ای درجدول رده بندی خود را به مکان پنجم رساند. در این بازی سالم سعد مبارک و ولید عباس برای الشباب گلزنی کرد و سعید طارش نیز تک گل دبی را به ثمر رساند.

مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای امارات امروز نیز با برگزاری سه بازی دیگر از هفته نهم دنبال می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

* الوصل - الفجیره

* الجزیره - الامارات

* الشارجه - العین



در جدول گلزنان مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای امارات علی سامره با 11 گل زده جایگاه نخست را در اختیار دارد و در پی او گریگوری دوفرانتس از تیم دبی با 9 گل زده دوم است. دربین بهترین گلزنان لیگ امارات نام عنایتی و جواد کاظمیان نیز دیده می شود.