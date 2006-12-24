ایران گزینه گفتگو را انتخاب کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فیلیپ دوست بلازی وزیر امور خارجه فرانسه در بیانیه ای اعلام کرد : با تصویب این قطعنامه در شورای امنیت به ایران یک گزینه روشن داده شده است ؛ مبنی براینکه جامعه بین المللی همکاری کند یا فعالیتهای غنی سازی و بازفرآوری خود را که در خطر انزوای بیشتر است، دنبال کند .



وی افزود :"من از مقامهای ایرانی می خواهم گفتگو را انتخاب کنند و به میز مذاکرات باز گردند؛ فرانسه، از جانب خود هر تلاش ممکنی را برای ارتقاء مسیر گفتگو انجام خواهد داد".



دوست بلازی همچنین در این بیانیه مدعی شد :"هدف فرانسه حتی بیش از متقاعد کردن ایران برای عمل کردن به وظایف بین المللی خود است."



شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته به اتفاق آراء قطعنامه ای را درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران به تصویب رساند .

تصویب این قطعنامه پس از دوماه مذاکرات دشوار بین غرب از یک سو و روسیه و چین از سوی دیگر صورت گرفت.

