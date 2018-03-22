شناسایی داروی جدید برای مبتلایان به دیابت نوع۲

به گزارش خبرنگار مهر، بیماری دیابت نوع۲ زمانی روی می دهد که بدن دیگر قادر به تولید هورمون انسولین تنظیم کننده قند نیست یا نمی تواند به درستی از انسولین استفاده کند.

افراد مبتلا به دیابت نوع۲، دو تا چهار برابر دیگر افراد در معرض ابتلا به بیماری قلبی قرار دارند.

در آزمایشات بالینی شامل بیش از ۸۰۰۰ فرد بزرگسال مبتلا به دیابت نوع۲، مشخص شد داروی Ozempic به کاهش میزان گلوکز خون افراد کمک می کند. این دارو در کنار رژیم غذایی و ورزش به شرکت کنندگان در کاهش وزن هم کمک کرد.

به گفته محققان، شایع ترین عوارض جانبی این دارو عبارتند از تهوع، استفراغ، اسهال، درد شکم و یبوست. واکنش های کمتر شایع اما جدی تر آن نیز ممکن است شامل تومورهای تیروئید، التهاب پانکراس، تغییر در قوه بینایی، نارسایی کلیه و واکنش های جدی آلرژیک باشد.

حال محققان درصدد بررسی امنیت و کارآمدی این دارو برای افراد زیر ۱۸ سال هم می باشند.