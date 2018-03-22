  1. سلامت
  2. درمان
۲ فروردین ۱۳۹۷، ۷:۲۶

محققان اعلام کردند؛

شناسایی داروی جدید برای مبتلایان به دیابت نوع۲

شناسایی داروی جدید برای مبتلایان به دیابت نوع۲

محققان اعلام کردند داروی موسوم به Ozempic می تواند به درمان دیابت نوع۲ به صورت تزریق هفتگی کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیماری دیابت نوع۲ زمانی روی می دهد که بدن دیگر قادر به تولید هورمون انسولین تنظیم کننده قند نیست یا نمی تواند به درستی از انسولین استفاده کند.

افراد مبتلا به دیابت نوع۲، دو تا چهار برابر دیگر افراد در معرض ابتلا به بیماری قلبی قرار دارند.

در آزمایشات بالینی شامل بیش از ۸۰۰۰ فرد بزرگسال مبتلا به دیابت نوع۲، مشخص شد داروی Ozempic به کاهش میزان گلوکز خون افراد کمک می کند. این دارو در کنار رژیم غذایی و ورزش به شرکت کنندگان در کاهش وزن هم کمک کرد.

به گفته محققان، شایع ترین عوارض جانبی این دارو عبارتند از تهوع، استفراغ، اسهال، درد شکم و یبوست. واکنش های کمتر شایع اما جدی تر آن نیز ممکن است شامل تومورهای تیروئید، التهاب پانکراس، تغییر در قوه بینایی، نارسایی کلیه و واکنش های جدی آلرژیک باشد.

حال محققان درصدد بررسی امنیت و کارآمدی این دارو برای افراد زیر ۱۸ سال هم می باشند.

کد مطلب 4256576

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها