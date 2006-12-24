ورود فولاد مبارکه و مس سرچشمه به بورس تا 10 روز آینده

معاون واگذاری و امور حقوقی سازمان خصوصی‌سازی در گفتگو با خبرنگارمهرگفت : از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه، 222 میلیون و 459 هزارو 587 سهم به ارزش 850 میلیارد و 851 میلیون ریال توسط سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد.

سید مهدی عقدایی در عین حال اظهار داشت: در آذر ماه سال جاری 215 میلیون و 199 هزار و 581 سهم به مبلغ 813 میلیارد و 665 میلیون ریال توسط سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذارشد.

سید مهدی عقدایی عمده ترین شرکت هایی که سهام آنها طی ماه گذشته به بخش خصوصی واگذارشد را هپکو، پاتله وشرکت گسترش ماشین آلات عمرانی و زراعی ایران ذکر کرد.

معاون واگذاری و امور حقوقی سازمان خصوصی سازی اظهارداشت : از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه نیز 7 میلیون و 260 هزار سهم به ارزش 37 میلیارد و 186 میلیون ریال توسط سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذارشده است.

به گفته وی، در مدت 8 ماهه ابتدای سال جاری، یک میلیون و 112 هزار و 803 سهم به ارزش 2 هزار و 619 میلیون ریال نیز از طریق واگذاری شرکت‌های متعلق به سازمان خصوصی سازی صورت گرفته است.

عقدایی، تعداد کل سهام‌های واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی در آبان ماه سال جاری را 186هزار و 589 سهم به ارزش 297 میلیون ریال ذکر کرد.