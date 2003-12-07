خواستم در گيري انسان با جهان بيرون را نمايش بدهم

دكتر " محمود عزيزي " درگفت و گو با خبرنگار هنري " مهر " درباره موضوع نمايش گفت : اين نمايش درباره درگيري انسان با جهان بيرون و مناسبات اين جهان است در واقع درگيري باتاريخي كه خود بوجود آورنده آن بوده است .

وي در ادامه افزود: انسان در طول تاريخ براي خود دادگاهي ايجاد كرده كه خود در اين دادگاه ، محاكمه مي شود .

عزيزي با بيان اين كه تصميم دارد اين نمايش را براي جشنواره تئاتر فجر امسال آماده كند ، تصريح كرد : هنوز بازيگران اين نمايش مشخص نيستند و تا چند روز ديگر به طور قطع مشخص مي شود كه چه كساني بايد در اين نمايش ايفاي نقش كنند.

ازهمين كارگردان در جشنوار تئاترآييني سنتي امسال كه مهرماه برگزار شد نمايش " سعدي هملت مي شود " در تالار اصلي تئاتر شهر به روي صحنه رفت .