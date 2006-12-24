سه رئیس هیات های ورزشی خراسان جنوبی استعفا کردند/ برخی هیات ها هنوز در فضای بی تفاوتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جعفر قدیری امروز در جمع خبرنگاران از دلایل استعفای این افراد سخنی به میان نیاورد و افزود: برخی از هیأت‌ های ورزشی خراسان جنوبی هنوز در فضای بی تفاوتی هستند که با نظارت جدی در آینده‌ای نزدیک این معضل برطرف می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به مهمترین مشکلات و معضلات ورزش خراسان جنوبی، اظهار داشت: متأسفانه به دلیل انحصارگری در برخی از مجمع‌های ورزشی و خود شیفتگی بعضی از ورزشکاران شاهد پدیده حرمت شکنی در ورزش هستیم که تأثیران منفی را بر ورزش کشور و استان می‌گذارد.



قدیری در خصوص ورزش بانوان گفت: تاکنون در جامعه ما زیاد به ورزش بانوان توجه نشده و برای توسعه ورزش در بین این قشر نیز ابتدا باید نگرش جامعه تغییر کند و بعد امکانات و تجهیزات لازم دراختیار ورزشکاران زن قرار گیرد.