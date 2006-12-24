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۳ دی ۱۳۸۵، ۱۲:۴۵

راهکارهای ارتقاء و تعمیق وحدت مسلمانان - 2

تبلیغ و تبیین مشترکات اسلامی وحدت مسلمانان را ارتقاء می بخشد

تبلیغ و تبیین مشترکات اسلامی وحدت مسلمانان را ارتقاء می بخشد

معاون دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تبلیغ و تبیین مشترکات میان مسلمانان را عامل گسترش وحدت اسلامی دانست و گفت وحدت و همدلی هیچ مرزی نمی شناسد.

قدرت الله علیزاده معاون دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر مهمترین راهکار تعمیق وحدت مسلمانان را تقویت مشترکات اسلامی دانست و اظهار داشت: باید به قدری بر مشترکات و شباهتهای میان مذاهب و فرق اسلامی تأکید کنیم که این تعمیق شده و وحدت اسلامی را ممکن سازد.

وی افزود: تنها 10 درصد از مسائل اعتقادی از اختلافات میان مسلمانان تلقی می شود و 90 درصد باقی مانده مشترکات میان مسلمانان است، اما دشمنان وحدت اسلامی قصد دارند طوری وانمود کنند که اختلافات مسلمانان بیش از 10 درصد به نظر رسد.

معاون پشتیبانی و امور مجلس شورای اسلامی در مجمع تقریب مذاهب اسلامی یادآور شد: پراکندگی های مسلمانان در سراسر جهان و تقسیمات جغرافیایی نمی تواند مانعی برای وحدت میان مسلمانان تلقی شود، چرا که وحدت و همدلی مرز نمی شناسد و امری است که همواره از مرزها عبور کرده است. مسلمانان آمریکا، اروپا، آفریقا، آسیا و خاورمیانه از یک دین هستند و امروزه در قومیتهای مختلف پراکنده شده اند.

معاون دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تأکید کرد: تبلیغ و تبیین مشترکات و کاهش از اختلافات مهمترین راه های ارتقاء سطح وحدت میان مسلمانان است .

کد مطلب 425662

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