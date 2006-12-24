به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل در آغاز جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به قطعنامه صادر شده شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر تحریم فعالیتهای هسته ای ایران اظهار داشت: چنین قطعنامه ای با توجه به حاکمیت زر و زور بر شورای امنیت قابل پیش بینی بود اما نمی توان از اظهار تعجب و تاسف خودداری کرد.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی این قطعنامه راهمزمان و هم زبان با ملت ایران محکوم می کند، گفت: سیاسی بودن چنین قطعنامه ای آشکار است و پیداست این قطعنامه نوعی فشار بر جمهوری اسلامی ایران است و در واقع این واکنشی در برابر استقلال طلبی این ملت است.

حداد عادل تصریح کرد: ملت ایران اراده خود را برای حفظ استقلال خود نشان داده و 28 سال دست به سر این آرمان پافشاری کرد. و از این پس نیز خواهد کرد.

آنچه مهم است این است که با این نوع استفاده های ابزاری و سیاسی آیا اعتباری برای مجامع بین المللی در دنیای امروز باقی می ماند. ما نمی دانیم در برابر وضعی که در دنیای امروز در مجامع بین المللی نظیر شورای امنیت می گذرد و رفتاری که بادولت ها و ملت می شود، و سیاست یک بام و دو هوایی که اعمال می شود باید بخندیم یا گریه کنیم .

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: همه مردم دنیا شنیدند نخست وزیر رژیم غاصب اسرائیل صریحا به داشتن سلاح اعتراف کرد و هیچ صدای اعتراضی از سوی دولتهای غربی بر نخواست و هیچ مصوبه ای در محکومیت اسرائیل صادر نشد و هیچ کس اسرائیل را به عضویت در آژانس بین المللی انرژی اتمی و تبعیت از مقررات منع گسترش سلاح های اتمی دعوت نکرد بلکه زمانی که به صراحت به داشتن بمب اتمی اصرار می کنند، کف می زنند و اسرائیل را تشویق می کنند.

عضو شورای عالی امنیت ملی افزود: آن وقت همزمان در همین جهان شورای امنیت تحت تاثیر امریکا و انگلیس و برخی دولتهای اروپایی ایران را محکوم می کند . ایرانی که صریحا اعلام کرد. قصد ساختن سلاح اتمی ندارد و درهای تاسیسات هسته ای خود را به روی بازرسان گشوده و هیچ گونه انحراف به سوی فعالیتهای نظامی از سوی بازرسان گزارش نشده است.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: ایران که سلاح اتمی ندارد در مراحل آغازین استفاده از انرژی هسته ای است، باید محکوم و تحریم شود و رژیم اسرائیل تشویق شود. این وضع جهان امروز است.

حداد تاکید کرد: این نمود آشکار ظلم در جهان است . مادام که بی عدالتی در جهان حاکم باشد دنیا روی صلح را نخواهد دید.

وی خطاب به دولت آمریکا نیز تصریح کرد: آمریکا یک بار در سال 1332 با کودتای 28 مرداد در برابر عزم و اراده ملت ایران در حاکمیت به سرنوشت خود ایستادگی کرد و از آن پس بیش از نیم قرن است که ملت ایران هنوز این خیانت آمرکیا را نبخشیده است و آمریکا هنوز با این مخالفت مردم ایران درس نگرفته و ملت ایران را نشناخته است.

وی گفت: اطمینان داشته باشند، ملتی که در 24 آذر علیرغم همه تبلیغات با آن شکوه عظمت در صحنه انتخابات حاضر شد و تصمیم خود را برای به دست گرفتن سرنوشت خود نشان داد در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بر سر حق مسلم خود پافشاری خواهد کرد.

در این زمان نمایندگان حاضر در صحن علنی یا فریاد مرگ بر آمریکا سخنان رئیس مجلس را تایید کردند.

حداد عادل در ادامه با اشاره به فرا رسیدن میلاد حضرت مسیح (ع) گفت: عیسی مسیح نزد مسلمانان مقام ارجمندی دارد چنانکه مادر گرامی وی حضرت مریم چنین مقامی دارد.

وی با تبریک این روز به مسیحیان جهان اظهار داشت: برای جهان در سال آینده مسیحی آرزوی وضع بهتری داریم و آرزومندیم ای کاهش به جای این همه خشونت و بی رحمی و ظلم که غالبا از سوی دولتهای مسیحی در جهان اعمال می شود، اندکی هم محبت و عطوفت حضرت مسیح در جهان حکم فرما می شد.