حداد عادل سالروز میلاد حضرت عیسی (ع) را به روسای مجالس کشورهای مسیحی جهان تبریک گفت

دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی سالروز میلاد حضرت عیسی (ع) و فرارسیدن سال جدید میلادی را به روسای مجالس کشورهای مسیحی و تمامی پیروان آن حضرت در سراسر جهان تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حداد عادل در این پیام خاطر نشان کرد: امیدوارم بشریت در سراسر جهان با بهره مندی از معنویت و انسان دوستی و مودت که در صدر آموزه های حضرت مسیح و سایر پیامبران الهی قرار دارد ، به ایجاد جبهه ای واحد در برابر جنگ و خشونت همت گماشته و مسیر صلح و ثبات و آرامش را برای استمرار زندگی مسالمت آمیز در کنار یکدیگر ، برگزیند .