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۲ فروردین ۱۳۹۷، ۹:۱۶

فرماندار سنندج:

تمامی ظرفیت ها برای استقبال از مسافران نوروزی بکارگیری شده است

تمامی ظرفیت ها برای استقبال از مسافران نوروزی بکارگیری شده است

سنندج – فرماندار شهرستان سنندج گفت: تمامی ظرفیت ها و امکانات در اختیار برای استقبال از مسافران نوروزی در این شهرستان بکارگیری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم زارعی شامگاه چهارشنبه در جریان استقبال از مسافران و مهمانان نوروزی در شهر سنندج اظهار داشت: خوشبختانه هماهنگی و همکاری خوب بین دستگاهی در راستای استقبال مناسب با مسافران نوروزی در شهرستان سنندج به وجود آمده است.

وی با اشاره به هماهنگی های صورت گرفته در جلسات متعدد ستاد خدمات سفر شهرستان سنندج، گفت: تمامی ادارات و سازمان های دولتی و حتی بخش های خصوصی مرتبط پای کار آمده و در این زمینه مشکلی در میان نیست.

فرماندار شهرستان سنندج بیان کرد: تمامی ظرفیت ها و توانمندی های موجود در شهرستان سنندج در تمامی بخش ها برای استقبال مناسب از مسافران نوروزی بکارگیری شده است و انتظار می رود که امسال شاهد حضور مسافر بیشتری در استان کردستان به ویژه شهرستان سنندج باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت های بالای سنندج برای حضور مسافران نوروزی، یادآور شد: سنندج با جاذبه های متعدد طبیعی و تاریخی دارای ظرفیت های خوبی برای حضور مسافران نوروزی است.

زارعی با اشاره به افزایش نظارت ها بر روند خدمت رسانی به مردم و مسافران نوروزی در ایام تعطیلات، افزود: تلاش برای ارتقاء سطح خدمت رسانی یکی از اولویت های اصلی است و سعی می شود که در این زمینه با نظارت های به موقع کمبودهای احتمالی نیز جبران شود.

فرماندار شهرستان سنندج در جریان این برنامه ضمن حضور در فرودگاه سنندج و همچنین ورودی شهر سنندج در پلیس راه کرمانشاه به مسافران نوروزی وارد شده به شهرستان سنندج خیرمقدم گفت.

کد مطلب 4256687

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