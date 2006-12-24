اولمرت 100 میلیون دلار به ابومازن کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، ایهود اولمرت با پرداخت 100 میلیون دلار کمک نقدی به ابومازن به عنوان کمک برای حل مشکلات اقتصادی فلسطین موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، مبلغ ذکر شده مستقیما در اختیار ابومازن قرار می گیرد و نه در اختیار دولت فلسطین(به ریاست حماس).

یادآور می شود شب گذشته ابومازن و ایهود اولمرت به منظور گفتگو درباره وضعیت روند صلح خاورمیانه شب گذشته نشستی را در بیت المقدس برگزار کردند.

بر همین اساس صائب عریقات، رئیس هیئت مذاکره کننده فلسطینی پس از نشست دو ساعته با مقامهایرژیم صهیونیستی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: این مبلغ به منظور کمک های انسان دوستانه در اختیار ابومازن قرار می گیرد.

از سوی دیگر دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی به دنبال دیدار"ایهود اولمرت" و "ابومازن" دربیت المقدس اعلام کرد: دراین دیدار دو طرف درباره پیشبرد روند صلح درخاورمیانه به توافق رسیدند.